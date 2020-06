El alto funcionario europeo amonestado por insultar a Sánchez en ABC se disculpa por carta al presidente del Gobierno

"Permítame presentarle mis más sinceras disculpas por la forma y el tono de una carta que, a título estrictamente personal y en tanto que ciudadano español, le dirigí a usted recientemente, mostrando mi preocupación por la situación que vive nuestro país". Así empieza su carta, a la que ha tenido acceso eldiaro.es, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Cecilio Madero Villarejo, director general adjunto de Competencia y Antimonopolio.

En la carta publicada el 26 de mayo en ABC, el director adjunto de Competencia y Antimonopolio del Ejecutivo comunitario afirmaba sobre el presidente del Gobierno: "A veces pienso, observándole, que debe sufrir usted algún tipo de enajenación mental, lo que explicaría en parte su actuación y la catástrofe absoluta en que está sumiendo al país".

El pasado viernes, el Ejecutivo comunitario explicó a eldiario.es que "se ha recordado al señor Madero las obligaciones y principios éticos que el Estatuto del Personal, de obligado cumplimiento para los funcionarios de la UE, en particular el requisito de expresarse con precaución, moderación y el debido sentido de la proporción, y evitar cualquier acto o comportamiento que pueda reflejar negativamente sobre su posición y la de la Comisión Europea". Algo que, a juicio de Bruselas, hizo Madero en ABC.

"Cualquier reincidencia de la misma o similar conducta será considerada causa justa de acción disciplinaria", zanjó Bruselas, en respuesta a la publicación de la carta en ABC en la que Madero Villarejo acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "de enajenación mental".

"No haga como que no va con usted", afirmaba Madero en su carta: "Va a legar una crisis económica gravísima a los ciudadanos españoles y a las generaciones futuras. [...] Si su actuación responde a un plan consciente y preestablecido, entonces su paso por La Moncloa le sitúa a usted directamente en la órbita del Derecho Penal. [...]. No puede seguir ni un día más como presidente del Gobierno. Y aún menos manteniendo a su seno a Pablo Iglesias, un grotesco vicepresidente que ha roto repetidamente la cuarentena sanitaria que debió seguir en su momento y que continúa apareciendo en los medios de comunicación con arengas y soflamas políticas inconcebibles en momentos tan graves como los actuales [...]. Dimita ya mismo, señor presidente. No es un ruego, es una exigencia de un ciudadano español, el que suscribe, que tiene la convicción de estar expresado el sentir de millones de compatriotas".

Madero Villarejo, además, según ha publicado Politico este martes, y ha podido confirmar eldiario.es, este lunes confirmó a sus superiores en Competencia de la Comisión Europea que se jubilará a la vuelta del verano –finales de agosto, principios de septiembre– y, hasta entonces, se inhibirá de cualquier caso relacionado con España.