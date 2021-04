Gabilondo pide que no se banalicen los discursos de la ultraderecha

Madrid, 26 abr (EFE).- El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha pedido este lunes que “no se banalicen los discursos de la ultraderecha” porque pueden ser la “semilla” que provoque que se cometan “delitos de odio” y “no hay que tomárselo a broma”.

Así lo ha afirmado durante un mitin de campaña en la localidad de Fuenlabrada, en referencia a la amenaza que ha recibido la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con una navaja en su interior que aparentaba estar ensangrentada. La Policía ha identificado al presunto autor, un vecino de El Escorial (Madrid) con problemas psiquiátricos que había puesto su nombre y dirección reales en el sobre.

"Ahora se está diciendo que la persona que amenazaba a Reyes era una que no se encontraba bien, que tenía deficiencia. No lo sé, todavía eso está por resolver, no quiero anticipar nada y me pregunto, qué pasa si esa persona es así, ¿se puede amenazar si uno no se encuentra bien?", ha inquirido el candidato socialista.

Además, ha subrayado que algunos acontecimientos “con consecuencias trágicas” han sido protagonizados por “personas que estaban aisladas y se han dejado llevar por discursos del ocio, que se plantan como una semilla, y llevan a delitos de odio”.

"Por eso, yo no me lo tomo a broma”, ha afirmado Gabilondo, que ha dicho que le "intranquiliza" que el discurso del odio "cree condiciones para que personas de uno u otro tipo puedan hacer atentados que inquietan a la democracia".

Del mismo modo se ha pronunciado el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, en un acto en Ciudad Lineal, en el que ha afirmado que la amenaza parece proceder de una persona que "no se encontraba en su sano juicio", lo que "no quita que sea una amenaza".

Además, ha agregado que, igualmente, "hay que condenarla sin ningún tipo de matices".