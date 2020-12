Garzón alerta de que la "ofensiva reaccionaria" está en el ámbito judicial: "La derecha política es ahora inane"

Llama a reforzar el espacio de Unidas Podemos porque les "van a atacar" dado que la derecha judicial se cree "impune"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El coordinador federal de IU y ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha llamado a reforzar el espacio político de Unidas Podemos para preparase ante la posibilidad de que la "ofensiva reaccionaria" pueda abrirse paso en algún momento, sobre todo en el plano mediático y judicial dado que ahora "la derecha política es verdaderamente inane".

Así lo ha detallado este sábado al participar en el Consejo Confederal de Unidas Podemos junto al secretario general de Podemos y vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la candidata de los 'comuns' a las próximas elecciones catalanas, Jéssica Albiach.

"El problema de este país es la derecha que está inserta sociológicamente en el Estado. La derecha política en este país más peligrosa, la derecha sociológica es la que está inserta en los medios de comunicación, en instituciones como el sistema del Poder Judicial y es desde ahí donde nos van a disparar", ha destacado en su intervención.

Y es que para Garzón el problema no reside en ese colectivo "nostálgico", en referencia al grupo de militares retirados que hablan de golpes de Estado contra el Gobierno, sino en la "derecha judicial", que como ha ocurrido en Latinoamérica ha sido el "instrumento de combate" frente al avance y desarrollo de las fuerzas progresista.

"No podemos creer en un alarde de eurocentrismo que esto en nuestro país no puede pasar. Puede pasar", ha advertido Garzón para subrayar que la "derecha judicial" está "absolutamente en el monte", es "reaccionaria" y se erige incluso "más exaltada" que en el Parlamento, dado que se cree "impune" al no recibir la rendición de cuenta que sí tienen los diputados.

QUIEREN VERLES "EN LA CÁRCEL" O "FUSILADOS"

Por tanto, el líder de IU está convencido de que les "van a atacar" desde ese ámbito, sobre todo a las "caras visibles" de Unidas Podemos que están en primera fila, con alusión expresa al caso de Iglesias. Por ello, deben "fortalecerse" y apoyarse para hacerlo frente.

"La conclusión más clara que tenemos que tomar aquí es que tenemos que protegernos, tenemos que defendernos y que nadie crea que está a salvo de cualquier otro proceso. Si atacan a Pablo es porque están atacando este espacio político y si atacan a otros dirigentes de este espacio político, es porque tiene sentido", ha insistido Garzón para insistir en que hay sectores del país que quieren verles "en la cárcel e incluso fusilados".

Frente a esa España "reaccionaria", el ministro de Consumo ha reivindicado la nación "plural y plurinacional" que se abre paso desde una "alianza republicana que tarde o temprano se abrirá camino" en el país. "Hay que seguir empujando", ha exhortado Garzón.