Gobierno Vasco advierte de que se pueden hacer "estragos" si se "deambula de un lado para otro"

Afirma que, si las restricciones "no son suficientes", se adoptarán medidas más duras y llama a evitar "entre todos" el confinamiento total

BILBAO, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, ha advertido de que se pueden hacer "estragos" si la ciudadanía no cumple las restricciones marcadas por el Gobierno Vasco y se "deambula de un lado para otro". Además, ha reiterado que, si estas restricciones "no son suficientes" o hay "desequilibrios", habrá que adoptar medidas más duras", aunque espera que se pueda evitar "entre todos" un confinamiento general.

En una entrevista concedida en el programa 'La Ventana Euskadi' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Zupiria ha señalado que la situación está "complicada", como se observa en los datos de personas contagiadas y en los trabajadores del sistema de salud, "que sienten la presión y tensión" por atender a "tanta gente" enferma de coronavirus.

En este sentido, ha advertido del riesgo, si no adoptan "todos" las medidas necesarias, de que la situación sanitaria se agrave y que a "muchos les toque enfermar". "A mí me gustaría que, si caigo enfermo, me puedan atender bien. En la medida en que el sistema sanitario esté en tensión o con capacidad de atendernos con calidad, mejor para todos. Y eso exige que todos asumamos nuestra responsabilidad", ha añadido.

El portavoz del Ejecutivo Vasco ha destacado que la responsabilidad del Gobierno es adoptar decisiones "con una garantía jurídica y ser muy claro en la explicación de las medidas", mientras que la del Servicio de Salud y de sus profesionales es hacer el mayor número de controles posible para detectar a las personas enfermas, recomendarles su aislamiento y atender a las personas que necesiten cuidados para que mejoren en su estado de salud.

Además, ha remarcado que la responsabilidad de toda la ciudadanía es "ser conscientes de que cualquiera puede ser un gran contagiador". "No sabemos si estamos enfermos o no hasta que empezamos a sentir síntomas y, en la medida en que deambulamos de un lado para otro y nos reunamos con gente con la que no vivimos habitualmente, en caso de que estemos enfermos, vamos a hacer un estrago", ha indicado.

Por ello, ha apelado a la conciencia que cada uno debe tener sobre esto. "Cada uno verá lo que tiene que hacer, pero el mensaje es que debemos intentar movernos lo menos posible. Si decidimos hacer cosas fuera de casa de forma segura, no mezclarnos con la gente con la que habitualmente no convivimos, no formar grandes grupos y evitar los grupos cerrados donde no exista una buena ventilación", ha destacado.

Bingen Zupiria ha indicado que no sabe qué ha ocurrido para el aumento importante de casos en las últimas semanas. "Habrá que estudiarlo y analizarlo, pero lo que ahora está en juego no es tanto lo que ha sucedido, sino lo que debemos hacer en este momento para que la situación no vaya peor", ha remarcado.

En cuanto a las restricciones adoptadas en Euskadi, ha recordado que "vienen propuestas por los profesionales del sistema de Salud, que buscan un equilibrio" entre las medidas que se adoptan. "Si conseguimos que las medidas que se adoptaron el pasado lunes, que son duras y restrictivas, tengan un equilibrio y las compensemos entre todos, será posible hacer frente a esta situación. Si vemos que no son suficientes o que hay un desequilibrio, habrá que adoptar medidas más duras", ha manifestado.

En este sentido, ha asegurado que al Ejecutivo no le gustaría volver a la situación de un confinamiento de marzo y abril, con la gente en casa, sin poder salir a trabajar ni ir a los centros escolares. "Aquello tuvo consecuencias duras y, en la medida de lo posible, hay que evitarlo entre todos", ha destacado.