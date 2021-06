Ione Belarra, elegida secretaria general de Podemos con el 85% de los votos

Ione Belarra es la nueva secretaria general de Podemos. La ministra de Derechos Sociales se ha impuesto en las primarias de la IV Asamblea Ciudadana del partido con 45.753 votos de los 53.443 emitidos por los inscritos del partido, cifra que adelantó el sábado elDiario.es Belarra ha logrado así el 85,6% de los votos válidos. Su lista al Consejo Ciudadanos, el máximo órgano de dirección, también se ha impuesto en una elección que ha cosechado la participación más baja de los cuatro procesos asamblearios celebrados por el partido desde su fundación, en 2014.

Irene Montero, Noelia Vera, Isa Serra e Idoia Villanueva secundan a Belarra en una lista a la dirección de Podemos liderada por mujeres

La asamblea que ha elegido a la sucesora del fundador y principal figura hasta ahora, Pablo Iglesias, se ha cerrado así sin sorpresas. Salvo el ascenso de Belarra, pocas novedades a nivel político y organizativo se esperan de una dirección en la que repiten buena parte de los principales referentes de Podemos en los últimos años, aunque con algunas incorporaciones. Irene Montero, Noelia Vera, Isa Serra o Idoia Villanueva serán algunas de las personas con más proyección en la futura ejecutiva, en la que volverán a estar nombres como Rafael Mayoral, Pablo Echenique, Nacho Álvarez o Jaume Asens como enlace con los comunes de Ada Colau, entre otros.

Los rivales de Belarra han quedado muy lejos en la votación. Fernando Barredo ha logrado 3.106 votos y Esteban Tettamanti, 2.730. También ha habido 1.854 votos en blanco. Sin contar esos votos en blanco, el apoyo recibido por Belarra alcanza el 88,7%, que es el resultado comunicado oficialmente por Podemos.

Belarra convocará en los próximos días la primera reunión del Consejo Ciudadano Estatal (CCE), que debe elegir a los miembros del Consejo de Coordinación, su ejecutiva. Algunos de los nombres de ese CCE son los de Irene Montero, Noelia Vera, Isa Serra, Rafael Mayoral, Idoia Villanueva, Alejandra Jacinto, Pablo Echenique, Pablo Fernández, Sofía Castañón, Nacho Álvarez, Lilith Verstrynge, Serigne Mbayé, Jéssica Albiach o Jesús Santos, entre otros.

Primer discurso: "Un nuevo país frente al odio de Colón"

La recién elegida secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado en su primer discurso al frente del partido "construir un nuevo país frente al odio de Colón", en referencia a la concentración contra los indultos a los presos catalanes que se ha celebrado este domingo en Madrid con presencia de PP, Vox y Ciudadanos.

Acompañada de algunas de las personas que tendrán más influencia en la próxima ejecutiva del partido, Belarra ha señalado en el cierre del cónclave que "las derechas vuelven a petrificarse de nuevo en una foto en blanco y negro en la plaza de Colón. El odio y el enfrentamiento, la corrupción y la defensa de sus privilegios es la única forma de hacer política que conocen". Y ha zanjado: "España no se merece esta oposición".

Belarra ha asegurado que su labor al frente de Podemos debe permitirles "salir a ganar las elecciones y ser la fuerza que lidere el Gobierno de coalición" en la próxima legislatura. La ministra de Derechos Sociales ha asegurado que el partido seguirá "trabajando para cumplir el acuerdo de Gobierno, con 35 diputados y 5 ministros, haremos maravillas y cambiaremos lo que podamos cambiar. "Pero Podemos no nació para gobernar en minoría", ha añadido. "No nos resignamos, no renunciamos a ningún objetivo: la igualdad entre hombres y mujeres, el acceso a la vivienda, luchar contra la emergencia climática, lograr la redistribución de la riqueza, crear una empresa públicas que plante cara al oligopolio y baje la factura de la luz, que no se persiga a cantantes por decir que los Borbones son unos ladrones o lograr una España que sea una república plurinacional", ha apuntado. "Los cambios serán proporcionales a la fuerza de Podemos", ha asegurado.

"Aunque les moleste, vamos ganando", ha defendido Belarra, para terminar: "A crecer y a ganar. Hasta conquistar un país en el que todas las personas tengan derecho a ser felices. ¡Sí, se puede!".