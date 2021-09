Los jueces italianos dejan a Puigdemont en libertad

El tribunal italiano ha decidido dejar en libertad a Carles Puigdemont, según explican a elDiario.es fuentes de su defensa. El expresident catalán, que fue detenido ayer en el aeropuerto de Cerdeña por la orden europea emitida por el Supremo en 2019, comparecerá mañana ante los jueces, que tendrán que decidir si siguen adelante con su proceso de extradición a España.

Puigdemont ha sido conducido esta mañana ante los jueces de la corte de apelación de Sassari después de ser detenido ayer a las nueve de la noche en el aeropuerto de Cerdeña. El expresident se dirigía a participar en un evento organizado por el síndico de Alghero cuando fue arrestado por la policía de fronteras italiana. La Fiscalía no ha pedido su ingreso en prisión.

La primera decisión que tendrán que tomar los jueces italianos será determinar si el proceso de extradición sigue o no adelante. La defensa de Puigdemont alega que los tribunales europeos todavía tienen que dictar una resolución sobre su inmunidad parlamentaria y sobre una cuestión prejudicial planteada por el propio juez Pablo Llarena y que, por tanto, hay que esperar a que ese asunto quede zanjado.

El magistrado del Tribunal Supremo no opina lo mismo. Este mismo viernes se ha dirigido a sus colegas italianos para asegurar que su orden de detención no se ve afectada por esos procesos. "El procedimiento judicial del que deriva la euroorden está activo y pendiente de la captura de los procesados en situación de rebeldía", ha asegurado hoy en un oficio. La tramitación de esta cuestión prejudicial, afirma, "no modifica la situación en que se encuentra actualmente el procedimiento, sin perjuicio de que deba acomodarse en su día a la interpretación que del derecho europeo, y sobre las estrictas cuestiones suscitadas, realice el TJUE".