1- El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont está en este momento detenido en Cerdeña, en un centro penitenciario de Sassari; pronto pasará a disposición judicial.

Es posible que, en poco tiempo, le pongan en libertad. Es posible que le metan en un avión camino de España, donde le esperaría un juicio en el Supremo por sedición.

Ambas cosas pueden pasar y dependerá, en gran medida, de cómo interprete la Justicia italiana la decisión que tomó el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) sobre la inmunidad como europarlamentario de Puigdemont.

2. El debate jurídico sobre si el líder catalán tiene o no tiene inmunidad como europarlamentario viene de lejos, con algunos capítulos previos –como la sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras– en los que no me extenderé. Esta cronología ayuda a entenderlo en su totalidad.

El 9 de marzo de 2021, el Parlamento europeo aprobó en votación retirar la inmunidad a Puigdemont. Ese mismo día, pocas horas más tarde, el juez del Supremo Pablo Llarena presentó una cuestión prejudicial sobre la extradición de Puigdemont y otros dirigentes independentistas ante el Tribunal Superior de Justicia de la UE.

Con ese movimiento de ajedrez, Llarena trataba de evitar un nuevo revés de la justicia belga, que ya le negó la entrega del exconseller Lluis Puig.

Los abogados de Puigdemont recurrieron ante el TGUE, para recuperar su inmunidad. Y en un primer momento, el 2 de junio, les dieron la razón. Pero el 30 de julio, ese mismo tribunal cambió su decisión y eliminó esa inmunidad, que protege a cualquier eurodiputado “frente a toda medida de detención y a toda actuación judicial" en un país de la Unión Europea.

3. El auto del TGUE del 30 de julio, donde se retira la inmunidad a Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí, tiene muchos matices que es importante explicar hoy.

El argumento que dio el tribunal para retirar la protección es que realmente no había riesgo de que Puigdemont fuese detenido. Algo que se basaba también en lo que decía la abogada del Estado que representaba a España ante este tribunal, Sonsoles Centeno Huerta.

“No existe ningún procedimiento de ejecución de las citadas órdenes de detención", decía esta abogada del Estado en sus escritos ante el tribunal, que también alegó que la cuestión prejudicial planteada por el juez del Supremo Pablo Llarena ante la justicia europea “supone la suspensión de las órdenes nacionales de detención".

4. Ese mismo auto del TGUE da otra pista de lo que ahora puede pasar. Porque el tribunal sí avisa de que, en caso de que sea necesaria, se podría recuperar la inmunidad para Puigdemont. Los abogados del expresident ya han anunciado que en las próximas horas van a pedir al TGUE que devuelva la inmunidad a Puigdemont.

5. Desde el Tribunal Supremo se muestran cautelosos sobre lo que puede ocurrir. Están escaldados por lo que pasó antes en Alemania, cuando Puigdemont también fue detenido. En aquel momento el Supremo –y la mayoría de los medios– daba por hecho que Puigdemont sería extraditado, y no fue así.

6. Pese a las cautelas, en el Supremo también hay optimistas que creen que Puigdemont sí podría ser enviado a España en esta ocasión. Y argumentan que la decisión no dependerá tanto del TGUE, sino del mismo debate jurídico que hubo antes en Alemania: si existe en Código Penal italiano un equivalente al delito español de sedición. Y si por tanto se le puede extraditar.

7. En los últimos meses, desde que se le retiró la inmunidad, Puigdemont ha estado en Suiza, en Alemania, en Holanda y en Francia. Su último viaje fue a París. No fue precisamente una visita clandestina: se reunió con varios parlamentarios en la Asamblea Nacional de Francia. No hubo en esta ocasión detención.

8. ¿Por qué en Italia sí y antes no? Hay dos teorías, ambas aún por confirmar. La primera, que el Supremo sí avisó a la Justicia italiana de este viaje, calculando que era el mejor país para intentar la extradición. Desde el entorno de Puigdemont aseguran que la prensa española se enteró de la detención antes incluso de que el expresidente fuera formalmente detenido. Un dato que demostraría, según sus sospechas, que el Tribunal Supremo está detrás de lo ocurrido y sabía lo que iba a pasar.

La segunda, que es posible que todo esto sea un problema burocrático. Fuentes de la Fiscalía creen que la detención de Puigdemont en Cerdeña puede responder a un error en el sistema de ‘flags’ de las euroórdenes; a que Italia no estuviera aplicando en sus bases de datos la misma excepción que sí han registrado Alemania, Suiza, Holanda y Francia, donde no hubo detención.

Otro dato llamativo. La exconseller catalana Clara Posantí –también europarlamentaria, también requerida por el Supremo y a la que el TGUE también quitó la inmunidad– ha volado en las últimas horas desde Grecia hasta Bruselas. Su avión ha hecho escala en Roma, Italia. En su caso, no ha habido detención.

9. ¿Lo sabía el Gobierno? Parece que no, que se enteró por la prensa de la detención de Puigdemont.

Para el Gobierno, y para ERC, lo ocurrido es una bomba sobre la recién estrenada mesa de diálogo. Ambas partes en esa negociación han reaccionado como era de esperar: protegiendo su retaguardia, los flancos que por un lado y por otro les presionan para no pactar. En el caso del Gobierno, recordando que Puigdemont está sujeto a lo que diga la Justicia, como cualquier ciudadano más. En el de ERC, condenando “la represión del Estado español”.

10. Está por ver que la detención de Puigdemont suponga en esta ocasión su extradición. Hay muchas dudas, aunque podría ser. Pero de entrada ya ha logrado algo: complicar un diálogo que muchos quieren reventar.