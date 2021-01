Lambán no considera "probable" un confinamiento total, pero sí algún cambio en las restricciones

ZARAGOZA, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, ha indicado que no considera "probable" un confinamiento total, medida que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno ha considerado que debería ir pensando el Ejecutivo central. No obstante, Lambán ha apuntado que no se descarta que se produzca alguna modificación de las restricciones.

"Siempre he sido tremendamente respetuoso con las propuestas que han hecho mis colegas autonómicos, a las que les atribuyo siempre sentido común, razón y que desde luego apoyo y jamás polemizaré con ellas. Cada cual toma sus medidas, que de hecho todas son muy parecidas. Cuando se habla de diecisiete sistemas distintos y de que esto es una especie de galimatías, una torre de Babel en la que nadie se entiende, no es cierto".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado, tras una reunión con el sector de la nieve, que en estos momentos, "en Aragón creemos que con las medidas actuales más o menos se puede ir vadeando la situación, sin descartar que en próximas fechas se adopte alguna otra que responda a lo que nos está ocurriendo que, por otra parte, esperábamos que el número de contagios fuera aumentado, pero en este momento no me atrevería a considerar como probable ese confinamiento, modificación de medidas, quizá".

Asimismo ha recordado lo siguiente: "Como presidente del Gobierno de Aragón no he tomado por mi cuenta ni una sola medida, me he atenido siempre a los criterios sanitarios y los he defendido hasta las últimas consecuencias".

Javier Lambán no ha querido hacer previsiones sobre el levantamiento de confinamientos provinciales: "Como ya patinamos profundamente hace algunas semanas, me cuidaré muy mucho de hacer ninguna previsión, a lo mejor se nos desboca la situación y volvemos a quedar otra vez con cara de gilipollas, con perdón de la expresión".