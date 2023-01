La lista más votada no gobierna en los ayuntamientos donde residen uno de cada cuatro españoles

¿Cambiaría mucho el panorama político municipal si se aplicara la propuesta de Alberto Núñez Feijóo de que gobierne sí o sí la lista más votada? Sí, y el PP no hubiera sido el más beneficiado hace cuatro años. 471 municipios de toda España de más de 250 habitantes tienen un alcalde que no ganó las elecciones. No parecen muchos comparado con las más de 5.291 municipios con ese número de ciudadanos censados. Es decir, un 9% del total. Pero ese medio millar de núcleos urbanos aglutina a casi una cuarta parte de toda la población: más de 11 millones de habitantes, el 24% de los españoles. Y el partido que más personas gobierna a nivel municipal sin haber sido el vencedor en las urnas es, precisamente, el PP.

Así se desprende del análisis realizado por elDiario.es del cruce de datos de las elecciones municipales de 2019 y los alcaldes que actualmente gobiernan a unos meses de que los españoles sean convocados de nuevo a las urnas. Unos comicios para los que el PP ha planteado una modificación de la ley para garantizar que la lista más votada gobierne en las ciudades que, en realidad, ha sido desechada sobre la marcha por las demás formaciones, pero también por destacados dirigentes de la derecha, como Isabel Díaz Ayuso.







Estos datos solo incluyen los municipios de más de 250 habitantes ya que por debajo de esa cifra el sistema electoral es semi abierto y no existe una “lista más votada”. Además, existen 11 casos que no gobierna la lista más votada porque el alcalde aparece como “no adscrito”. Es decir, que han dejado el grupo político municipal, por ejemplo, por transfugismo o imputaciones.

La idea de Alberto Núñez Feijóo no es nueva, el PP lo ha planteado de forma reiterada en el pasado, pero nunca lo ha aplicado cuando ha tenido la opción de hacerlo. Ni en forma de cambio de la normativa, para lo que aseguran querer el consenso del PSOE, ni como decisión propia para implementar de forma unilateral.

De hecho, el antiguo bipartidismo es el más beneficiado a la hora de hacerse con alcaldías en las que no han ganado las elecciones. PP y PSOE gobiernan 244 municipios de los 471 de más de 250 habitantes en los que se da esta circunstancia, un poco más de la mitad.







Los socialistas son los más que más número de Alcaldías han logrado pese a no ganar las elecciones: 151. En el otro lado de la balanza, el PSOE no gobierna en 132 localidades donde sí ganó. El PP, por su parte, dirige 93 municipios sin ser primera fuerza, y dejó de hacerlo en 175.

Pero si estos números los transformamos en población, el ranking se da la vuelta: el PP rige sobre 4.694.626 personas que viven en localidades donde no ganó, por 2.573.510 para el PSOE. El saldo para los de Feijóo es muy positivo si se restan los habitantes de las ciudades que les fueron arrebatadas por un pacto de quienes no ganaron: 2.000.472. Para el PSOE, es de 447.067 personas.







Si se aplicara la propuesta de Feijóo de que gobierne automáticamente la lista más votada, millones de españoles pasarían a estar gobernados por otros partidos. Por ejemplo, las tres millones de habitantes que viven en Madrid pasarían a tener a un alcalde de Más Madrid. O el millón y medio de habitantes de Barcelona tendrían como regidor a un candidato de ERC.

También, 2,1 millones de españoles pasarían ser dirigidos por un alcalde socialista a uno popular. Y viceversa, un millón de residentes pasaría de tener un consistorio dirigido por el PP a un regidor socialista. El siguiente gráfico muestra ese flujo de residentes según quién es el alcalde actual y el que sería en caso de que gobernara la lista más votada.



¿Quién ganó las elecciones dónde gobierna otro partido? Número de habitantes que viven dónde cada partido gobierna sin haber sido el más votado, en relación con el partido que quedó primero en las últimas elecciones Fuente: Ministerio del Interior, Ministerio de Política Territorial



Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, …

Se da la circunstancia de que las dos ciudades más pobladas de España están en manos de fuerzas que no ganaron las elecciones. Fue el caso de Madrid y Barcelona. En la capital se impuso Más Madrid en 2019, con casi un 31% del voto, muy por delante del PP. Pero un pacto de José Luis Martínez-Almeida con Ciudadanos y Vox le arrebató la Alcaldía a Manuel Carmena. Ahora, con las encuestas a favor, Almeida defiende una reforma legal que le habría privado de ser alcalde de Madrid.

En Barcelona Ada Colau no ganó las elecciones de 2019, que fueron para ERC. Pero un pacto con el PSC y el voto de Manuel Valls (candidato casi accidental de Ciudadanos) le permitió mantener el poder.

Más Madrid es, así, el partido más perjudicado numéricamente. Por contra, Barcelona en Comú sería el más beneficiado. En ambos casos su casuística se reduce a una sola ciudad, pero muy pobladas.







Situaciones similares a las de Madrid y Barcelona se dan en otras grandes ciudades (más de 150.000 habitantes). En Zaragoza el hoy candidato del PP al Gobierno de Aragón se hizo con la capital autonómica pese a no ganar. Lo mismo ocurrió en Murcia (PSOE frente a PP), A Coruña (PSOE frente a PP), Badalona (PSC frente a PP), Cartagena (PP frente a MC Cartagena), La Laguna (PSOE frente a Coalición Canaria) y Badajoz (Ciudadanos frente a PSOE).

Se dan también casos, los menos, en los que aunque la lista más votada no tenga la alcaldía sí forma parte del Gobierno municipal. Así ocurre en Melilla (Ciudadanos y PP), Ciudad Real (alcalde de Ciudadanos y PSOE - lista más votada - también en el Gobierno) o Arrecife (el PP está como teniente de alcalde y Coalición Canaria en la alcaldía).

También hay casos paradigmáticos, como Ourense, donde el PP prefirió dar la Alcaldía al tercero con tal de que no gobernara el ganador, el PSOE.

El 28M los españoles están llamados a las urnas para elegir sus gobiernos municipales. Y se hará como se ha venido haciendo desde la restauración de la democracia: con pactos que sumen la mayoría del pleno. En caso contrario, la ley ya prevé que gobierne la lista más votada. Una semana después de presentar su propuesta con todo el boato allí donde se aprobó la primera Constitución, en 1812, nadie en el PP ha insistido en el plan de Feijóo.

