Una multitud protesta contra fallo de Manada frente al Ministerio de Justicia

Una multitud se ha congregado hoy en Madrid frente al Ministerio de Justicia bajo el lema "Yo sí te creo", con el que muestra su rechazo a la sentencia de la Audiencia de Navarra que condena a 9 años de prisión a cada uno de los cinco miembros de la Manada por abusos sexuales.

El acto, convocado por la Plataforma 8M, ha reunido a mujeres y hombres de todas las edades que han expresado su solidaridad con la víctima, mientras coreaban "Vergüenza", "Tranquila, hermana, aquí está tu manada" y "Sola, borracha, quiero llegar a casa", entre muchos otros lemas.

Los participantes han expresado su indignación por el fallo y han clamado por la inhabilitación de los tres jueces que han redactado la sentencia, uno de los cuales emitió un voto discrepante en el que se mostraba favorable a absolver a los acusados.

Desde el colectivo feminista 8M, Chelo ha criticado la sentencia y que la víctima haya sido cuestionada durante todo el proceso: "Por lo que hizo antes, por cómo había salido; durante, porque no había actuado como debía, y después, por como había rehecho su vida".

"Esto es un mensaje muy peligroso", ha asegurado Chelo, ya que las mujeres se plantearán para qué sirve denunciar.

Además, ha dicho que, "si queremos que realmente piensen que nos han violado, tenemos que jugarnos la vida y hacer frente a los agresores, cuando la policía recomienda que no les hagas frente si te quieren robar el móvil o el bolso".

Sofía, de 20 años, expresaba a EFE su desconcierto tras conocer la sentencia y ha dicho que, si algún día se ve en la misma situación que la víctima, no sabría qué hacer. "La justicia no hace nada, muchos de los medios te juzgan, y la gente no te cree. ¿En quien voy a confiar?", ha señalado.

Además, Clara, con 21 años, considera que el fallo judicial transmite a los agresores el mensaje de que "tampoco les sale tan mal", mientras que Alejandro, un joven de 28 años, ha manifestado que se ha unido a la manifestación para que "ninguna persona tenga miedo a salir a la calle".