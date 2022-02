Page, sobre el resultado electoral en Castilla y León: “El PP viene dejando claro que quiere gobernar con Vox”

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este lunes, tras las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, que "el que gana es el que tiene que llevar la iniciativa" y que "no cabe que el PSOE se pregunte si va a formar o no gobierno o va a apoyar al PP en Castilla y León".

Los argumentarios del PP piden ahora que se deje gobernar a la lista más votada en Castilla y León

Saber más

"Ningún otro partido, el PSOE tampoco, tiene que plantearse nada si no hay de entrada una primera iniciativa de quien gobierna", ha dicho el presidente castellanomanchego, que ha inaugurado el I Foro Económico Español 'Castilla-La Mancha: Logros y Desafíos', que se celebra en Toledo, según recoge Europa Press.

"De entrada, el PP viene dejando claro que quiere gobernar con Vox y que considera a Vox una escisión suya, lo está haciendo en otros sitios por activa y por pasiva. Al margen de esa plasticidad, tendría que ser al revés, para que se pueda formular siquiera la propuesta, tendría que ser el PP el que dijera, oiga si me apoya yo renuncio a acordar con nadie más", ha defendido.

"Lo van a hacer. No digo que eso prejuzgue lo que luego decidirá el PSOE, pero la pregunta está en su tejado. Para eso se gana", ha zanjado García-Page.

El titular del Ejecutivo regional ha aseverado que "la estabilidad y la previsibilidad son positivas", toda vez que hay gente que "está apostando por cambiar la estabilidad y la certidumbre por la aventura". "Una cosa es calcular, aunque hay que tener osadía para cambiar las cosas, y otra es aventurarse. Eso es malo en cualquier momento", ha avisado.

"El frentismo no arregla las cosas, me da lo mismo que en una parte del frente haya un partido, dos o tres. Los grandes consensos son importantes para lo grande y no solo entre los políticos. Espero que haya margen de cambio en la política española en los próximos años", ha confiado García-Page, que ha criticado que tras las crisis del 2007 "haya gente que alumbró demasiado populismo".

"Ha habido populismo social, y no solo en la izquierda; populismo demagógico; territorial, como el independentismo, y orgánico. Los partidos y organizaciones han ido cayendo en ese populismo, que a veces nos confunde si somos de la especie vertebrada o invertebrada".