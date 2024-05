Europeas en clave vasca: un PNV sin navarros, EH Bildu con ERC, el regreso de Iturgaiz y Mendia y posible relevo en Vox

Las elecciones europeas son singulares. En España son las únicas en circunscripción única. Eso otorga una proporcionalidad perfecta y la oportunidad a que fuerzas pequeñas puedan sacar la cabeza. Pero, al tiempo, resta protagonismo a los debates territoriales. En el caso de Euskadi, tanto PNV como EH Bildu han buscado coaliciones para competir mejor. En el resto de fuerzas, hay nombres destacados en las candidaturas ya presentadas. Los socialistas cuentan con la exvicelehendakari Idoia Mendia; el PP da una nueva oportunidad política a Carlos Iturgaiz y en Ciudadanos reaparece quien fuera su único parlamentario, José Manuel Gil. El exlíder de UPyD Gorka Maneiro es candidato con Izquierda Española y su excolega Fernando Savater mira a la derecha española, al PP. En Vox, si sus resultados son altos como apuntan algunas encuestas, podría darse el caso de que resulte electa su única parlamentaria en Euskadi, Amaia Martínez Grisaleña. Sumar y Podemos llevan un referente vasco pero sin opciones de ser elegido.

PNV, sin navarros en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y con apoya del antiguo PDeCAT

El PNV lidera una marca llamada Coalición por una Europa Solidaria (CEUS) en la que concurren también Coalición Canaria (CC), los socios navarros de Geroa Bai (los Socialverdes de Uxue Barkos, por ejemplo, o Atarrabia) y otras formaciones nacionalistas pequeñas. La cabeza de lista del PNV y de CEUS es Oihane Agirregoitia, que tiene la importante misión de salvar el escaño en un contexto de caída de los nacionalistas en las últimas elecciones, de posible baja participación y de relevo de una figura consolidada como era la de Izaskun Bilbao. El 'número dos' ha sido propuesto por CC y la tres es de nuevo del PNV, la navarra Amaia Arrizabalaga. En la lista, como relleno, hay exparlamentarios alaveses como Rakel Molina, Luis Javier Tellería o Gerardo Bengoa, pero también el dirigente Mikel Burzako, el veterano Luke Uribe-Etxebarria, el presidente de las Juntas Generales de Gipuzkoa, Xabier Ezeizabarrena, o la asesora en Vitoria Paula Gatón. Sin acuerdo con Junts como en 2019, no hay socios catalanes como tal en CEUS pero sí figura como independiente el expresidente del PDeCAT, la escisión moderada de la antigua Convergència. Es David Bonvehi. Una curiosidad: en Navarra la marca que se empleará será Geroa Bai-CEUS y no aparecerá la candidata Agirregoitia. A la inversa, en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa en la papeleta pondrá EAJ-PNV-CEUS y se excluye a canarios y otros candidatos, pero incluso a los del PNV de Navarra como Arrizabalaga. El PNV, por otro lado, concurre como PNB en Francia dentro de una coalición ecologista.

EH Bildu, con ERC y BNG

La coalición de EH Bildu se llamara Ahora Repúblicas. La lidera ERC y la formación abertzale tendrá el segundo puesto con el veterano de Sortu Pernando Barrena, que ya fue eurodiputado. En tercera posición aparece Ana Miranda, del BNG, con quien Barrena se repartió el escaño. El partido Ara Més completa la confluencia después de salirse de Sumar. EH Bildu sí usará la misma marca en Navarra. A Barrena le acompañan en la lista la parlamentaria vasca Oihana Etxebarrieta, el diputado y líder de Alternatiba Oskar Matute y la exdirgente navarra Bakartxo Ruiz Jaso, entre otros. Ahora Repúblicas llega a las europeas en pleno 'boom' de BNG y EH Bildu por sus históricos resultados en las autonómicas de Galicia y de Euskadi pero con ERC en el diván tras el batacazo de Pere Aragonès hace una semana.

PSE-EE, tres mujeres vascas en los diez primeros puestos

En Euskadi el PSE-EE se presentará como PSOE, a secas. En Catalunya sí empleará la marca propia, PSC. En la plancha liderada por Teresa Ribera la 'número dos' es natural de Barakaldo, Iratxe García, que tiene un relevante cargo en los socialistas europeos. En el puesto ocho reaparece la exministra Leire Pajín, donostiarra. En el décimo lugar concurre Idoia Mendia, vicelehendakari y consejera vasca de Trabajo y Empleo hasta finales de abril. Antes fue también secretaria general del PSE-EE y consejera de áreas como Administración Pública, Justicia o Interior. “No siempre se tiene la suerte en política de decir que has cumplido con los objetivos que te has marcado, pero yo lo he conseguido”, ha manifestado recientemente en Radio Popular sobre su paso por el Ejecutivo. Más abajo y sin apenas opciones de obtener escaño en el Europarlamento aparecen dos guipuzcoanos, Maider Laínez -exalcaldesa de Andoain- y Alberto Albístegui -juntero en Gipuzkoa y exfutbolista profesional del Deportivo Alavés y la Real Sociedad-.

PP, un negociador con ETA, Iturgaiz de nuevo y el fichaje de Savater

En las filas 'populares', comandadas por la catalana Dolors Montserrat, el primer vasco aparece en el quinto lugar. Es Javier Zarzalejos. Bilbaíno de nacimiento y con escaño en Europa desde 2019, ha sido hombre de la máxima confianza de José María Aznar. En el Gobierno, fue un de sus emisarios para negociar con ETA en Suiza. Más recientemente, ha sido alto cargo de la fundación FAES. En el puesto 24 emerge Carlos Iturgaiz. Llegó al Parlamento europeo después de una primera etapa como presidente del PP vasco y repite ahora ese mismo formato a los 58 años. En 2019 Iturgaiz amagó con dejar la política tras ser relegado en la candidatura europea de ese año pero fue rescatado por Pablo Casado para la compleja operación de relevar a Alfonso Alonso y pactar con Ciudadanos antes de las vascas de 2020. De cara a las autonómicas de 2024 el partido eligió a Javier de Andrés y, desde entonces, ya se especuló con un regreso de Iturgaiz a su vida europea. En el PP confían en mejorar sus datos de 2019 hasta el punto de que el Iturgaiz, aunque retrasado, sea un puesto de salida. Más abajo aparece también Pablo Gómez-Guadalupe, juntero en Bizkaia. Simbólicamente, el PP ha fichado para cerrar la lista al filósofo donostiarra Fernando Savater, que se significó políticamente con UPyD primero y luego con Ciudadanos.

Podemos y Sumar, de nuevo separados

Como en las elecciones vascas, en la izquierda no nacionalista a la izquierda de los socialistas habrá dos papeletas, la de Podemos y la de Sumar. En Podemos, acompaña a Irene Montero, pero en el puesto 58 de 61, Luis Miguel Lapeña. Es concejal en Leioa, en Bizkaia. “Me acerqué a Podemos Euskadi en sus primeros pasos en 2014, cuando apenas nadie nos conocía y conseguimos que nuestros sueños y desborde se hicieran realidad en una campaña europea ilusionante. Llevo militando y aportando mi granito de arena en el partido desde entonces”, indica. En 2015 fue asesor de los primeros eurodiputados de esa formación pero ve las europeas como “una gran oportunidad para cerrar el círculo, volver donde empezó” hace una década. Más alto pero igualmente sin opciones de salida, en el puesto 35 de Sumar, aparece Andeka Larrea, dirigente vasco de esta formación y que fue también en las listas de las autonómicas. Eso sí, el responsable de la campaña de esta coalición que engloba también a IU, a Equo y a otros partidos será Lander Martínez, el líder en Euskadi y diputado en el Congreso electo en Bizkaia.

Gil y Maneiro, con Ciudadanos e Izquierda Española

En exlíder de Ciudadanos en Euskadi, José Manuel Gil, es el 22 en la lista de Ciudadanos. Fue parlamentario hasta las elecciones del 21 de abril, a las que este partido en claro riesgo de desaparición total ni siquiera se presentó. En un contexto de desbandada, Gil se ha mantenido fiel a la marca y es un convencido de que en España existe un espacio para un partido “liberal”. Y el exlíder y exparlamentario de otro partido desaparecido, UPyD, también reaparece en las europeas. Es Gorka Maneiro, que llegó a dirigir la formación en España tras la marcha de Rosa Díez. Va el 14 en una candidatura denominada Izquierda Española y que lidera Guillermo del Valle. Fue parlamentario vasco de 2009 a 2016.

Vox, dos mujeres vascas en los once primeros

La única parlamentaria de Vox en Euskadi, Amaia Martínez Grisaleña, va en el décimo puesto en la lista europea a pesar de haber sido reelegida hace apenas unas semanas hasta 2028. Hace cinco años la formación obtuvo tres representantes y aspira a crecer. Algunas encuestas otorgan diez escaños, por lo que el partido tendría que renovarse en el Parlamento Vasco. Justo después, en el puesto once, está Begoña Conde. Es la tía del líder del partido, Santiago Abascal. Alavesa como él, durante años fue la administrativa del grupo del PP en el Parlamento Vasco y una estudiosa del Estatuto y del autogobierno vasco. La exparlamentaria vasca del PP Nerea Alzola está en el puesto 50.