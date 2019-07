El presidente de Guatemala va a Argentina en medio de posible compra de aviones

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, viajó este martes a Argentina para atender una invitación que le hizo su homólogo Mauricio Macri en medio de una posible compra de aviones a las Fuerzas Armadas de ese país.

El mandatario viajó desde Panamá, a donde asistió el lunes a la investidura de Laurentino Cortiz como nuevo presidente de ese país, y estará dos días en Argentina, explicaron a Efe fuentes de la Presidencia guatemalteca.

Por su parte, el viceministro de Relaciones Exteriores, Pablo García, dijo en una conferencia de prensa después de participar en la reunión semanal del Gabinete de Gobierno, que la visita se cumple en el marco de las "consultas políticas" entre los dos mandatarios y que en la gira se analizarán los asuntos políticos y comerciales.

En ese sentido, agregó que Morales tendrá varias reuniones, incluyendo una bilateral con Macri y con representantes del tema comercial, aunque no profundizó en más detalles y el Gobierno no ha dado a conocer la agenda oficial de este viaje, que no fue anunciado con anterioridad y que se produce mientras Guatemala evalúa una serie de propuestas de Argentina y República Checa para la compra de aviones de interceptación aérea y así combatir el crimen organizado.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Guatemala, coronel Óscar Pérez, explicó este martes a Efe que el Ejército, a través de la Fuerza Aérea Guatemalteca, está en la fase de "evaluación técnica, legal y presupuestaria" del proceso de recuperación de sus capacidades para la defensa del espacio aéreo nacional.

Los aviones que fabrican Argentina y la República Checa y que cumplen con las características y los requisitos del Gobierno de Guatemala son el Pampa III y el A36NG, respectivamente.

El coronel avanzó además que el ministro de Defensa de Guatemala, Luis Ralda, viajó este lunes a Argentina para, entre otros puntos, visitar la Fábrica Militar de Aviones de Córdoba como parte de esta evaluación preliminar, pero reiteró que no es para la compra de las aeronaves.

En octubre de 2018, Guatemala y Argentina cumplieron 100 años de relaciones diplomáticas, que se iniciaron el 7 de octubre de 1918, cuando por decreto del presidente Hipólito Yrigoyen designó a Federico M. Quintana como enviado Extraordinario y Plenipotenciario en Centroamérica.

La balanza comercial entre los dos países beneficia a Argentina, según el Banco de Guatemala (central), quien señala que año pasado el país centroamericano realizó exportaciones al mercado argentino por 3,88 millones de dólares, pero las importaciones sumaron 126,37 millones de dólares.