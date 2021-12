El presidente de Perú señala intereses económicos en el intento de destituirlo

Lima, 2 dic (EFE).- El presidente de Perú, Pedro Castillo, señaló este jueves que hay intereses económicos de ciertas cúpulas de poder detrás de la moción de vacancia (destitución) que el Congreso peruano evaluará el próximo martes 7 en su contra.

El jefe de Estado afirmó que hay empresas que tienen "la firme decisión de seguir invirtiendo en el país", pero que también hay otras que están "preocupadas por que se revisen algunos contratos", tal como ha anticipado especialmente en los sectores extractivos.

"Por eso la preocupación de algunos señores que anteriormente han tenido injerencias en esa revisión de contratos y quieren llevarse algunos millones", dijo el mandatario durante su participación en el VI Congreso Nacional de la Central Unica Nacional de las Rondas Campesinas del Perú (CUNARC).

Castillo agregó que "no les vamos a dar (la razón) a esas cúpulas que participan y están dolidos por eso, porque hay miles de millones de dólares que no quieren que se toquen, porque a partir de enero comienza la revisión de sus contratos, por eso quieren vacar al presidente, para que no les toquen sus intereses".

El pleno del Congreso votará el martes si se admite a debate la moción de vacancia contra Castillo por "permanente incapacidad moral", y antes de esa fecha el mandatario ha anunciado una serie de encuentros con los líderes de los partidos representados en el Parlamento.

"No nos saquemos los ojos entre nosotros. Es momento de sentarnos y la unidad tiene que ser en la práctica, del discurso a la acción", afirmó Castillo.

El mandatario aseguró que va "a defender a esta democracia cueste lo que cueste, con ustedes, con el pueblo unido" y, en ese sentido, pidió al Congreso que "fortalezca la unidad del pueblo, que fortalezca la unidad del campesinado".

Con respecto a las denuncias de presunto tráfico de influencias en su entorno, Castillo dijo que tiene la suficiente capacidad moral para corregir y sancionar a las empresas que abusan de la confianza que les ha entregado.

Asimismo, aclaró que el allanamiento hecho esta semana por las autoridades judiciales en los ministerios de Economía y de Vivienda respondió a una investigación sobre hechos de presunta corrupción cometidos entre 2018 y 2019.

Este jueves, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, citó a Castillo para el próximo 14 de diciembre en el marco de la investigación que sigue su despacho por la presunta injerencia del Ejecutivo en ascensos militares.

A través de una misiva, Ávalos convocó al mandatario para recibir su declaración testimonial sobre la pesquisa preliminar seguida contra su exministro de Defensa Walter Ayala y el exsecretario presidencial, Bruno Pachecho, por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad y patrocinio ilegal, en agravio del Estado.

Ambos exaltos funcionarios son investigados por supuestamente haber ejercido presiones a los excomandantes generales del Ejército y de la Fuerza Aérea de Perú a fin de favorecer a algunos oficiales en el proceso de ascenso.