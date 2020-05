El presidente salvadoreño extiende su lista de polémicas con Gobiernos vecinos

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amplió recientemente su lista de polémicas con los Gobiernos vecinos tras cuestionar la estrategia de Costa Rica para enfrentar el COVID-19.

Esta es la lista de las polémicas internacionales del mandatario salvadoreño, incluso desde antes que llegar al poder en el país centroamericano en junio de 2019.

COSTA RICA Y PRUEBAS DE COVID-19

El pasado 5 de mayo, el presidente salvadoreño cuestionó durante una cadena nacional de radio y televisión la estrategia del Gobierno de Costa Rica para combatir el coronavirus y señaló que era "pan para hoy, hambre para mañana".

Dijo que como consecuencia "no van a encontrar los casos, no van a aislarlos, no van a aislar los nexos" y apuntó que esto "genera un subregistro de muertos".

"Costa Rica nos daría la falsa impresión de que han aplanado la curva, pero realmente solo han bajado la cantidad de pruebas", sostuvo.

La respuesta costarricense llegó por medio de su canciller, Rodolfo Solano, quien aseguró que el presidente salvadoreño habló "sin ningún fundamento".

"Uno se sorprende y lamenta escuchar declaraciones que no tienen ningún fundamento. El presidente Bukele fue mal asesorado, le dieron datos incorrectos", declaró el canciller de Costa Rica.

El Salvador registra 15 fallecidos y 695 casos de COVID-19, mientras que Costa Rica computa 6 fallecidos y 761 contagios, con lo que el porcentaje de mortalidad salvadoreño es de 2,15 % y el costarricense del 0,78 %.

Durante la misma cadena nacional de medios, Bukele también habló del error de "Suecia", sin que haya tenido eco en el Gobierno de ese país.

TRUMP, EL ALIADO QUE HACE "POCO"

En una inusual conversación por la red social Instagram con el cantante puertorriqueño Residente, Bukele opinó el 24 de marzo pasado que el Gobierno de Estados Unidos "está haciendo muy poco" para atender la pandemia de COVID-19.

La opinión del mandatario, al menos en público, no generó alguna discordia con el Gobierno de Trump, uno los principales aliados de Bukele desde que llegó al poder y a quien considera como una persona "very nice and cool".

En esa misma intervención, Bukele señaló que el presidente de México, Manuel López Obrador, y el de Brasil, Jair Bolsonaro, "simplemente no entienden lo que está pasando" con el COVID-19.

LOS CONTAGIOS DESDE MÉXICO

El 16 de marzo pasado, dos días antes de que El Salvador diagnosticara su primer contagio del coronavirus, Bukele tuvo un intercambio de mensajes por Twitter con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

El mandatario salvadoreño aseguró en esa ocasión que tenía información de "12 casos ya confirmados positivos de #COVID19" en un vuelo procedente de México".

Tras este trino, Bukele ordenó el cierre momentáneo del aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y la aerolínea anunció la cancelación de los vuelos a San Salvador.

"Qué irresponsables las autoridades mexicanas. Esos pacientes deberían estar aislados, no circulando en el aeropuerto", dijo Bukele.

Ebrard utilizó la misma vía para preguntar a Bukele su fuente de información y le señaló que aclarar la situación "es lo responsable en este y en cualquier otro caso."

El mandatario salvadoreño no bajó el tono, sino que respondió con otro tema, uno más ideológico.

"Otro día le hago el reclamo formal por el fugitivo de la Justicia salvadoreña acusado de corrupción, al que ustedes dieron asilo político por motivos ideológicos hace unos días", añadió el mandatario salvadoreño.

Se trata del expresidente del Congreso Sigfrido Reyes, quien es procesado en los tribunales salvadoreños por cargos de corrupción, según medios locales.

El BULO SOBRE ITALIA

En un mensaje, en el que le exigía al Congreso decretar un estado de excepción el 14 de abril, el presidente salvadoreño compartió una publicación en la que se señalaba que Italia "dejará morir a los mayores de 80 años".

Añadió que eso se daba a raíz de que "su sistema de salud está colapsado y necesitan hacer espacio para los que tienen más probabilidades de vivir".

Desde la cuenta oficial de la embajada de dicho país se señaló que esa publicación era una "fake news" y que "a pesar de la situación no abandonará a nadie".

LOS DICTADORES

Faltaban casi cuatro meses para que Bukele asumiera el poder en El Salvador cuando calificó a los presidentes de Venezuela, Honduras y Nicaragua como "dictadores".

"Dictadores como (Nicolás) Maduro en Venezuela, (Daniel) Ortega en Nicaragua y Juan Orlando en Honduras, jamás tendrán ninguna legitimidad, porque se mantienen en el poder a la fuerza y no respetan la voluntad de sus pueblos", publicó Bukele el 23 de enero de 2019.

El 9 de abril, se anunciaba que estos mandatarios no serían invitados a la toma de posesión de Bukele, el 1 de junio de ese mismo año.

El 2 de noviembre de ese mismo año, El Salvador expulsaba al cuerpo diplomático venezolano y reconoció "la legitimidad del presidente encargado, Juan Guaidó", por lo que Maduro lo calificó de "pelele del imperialismo".