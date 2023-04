El PSOE reivindica la agenda social del Gobierno como acicate para las municipales

La ley de vivienda, el Salario Mínimo Interprofesional o las pensiones. El PSOE intenta convertir en activo electoral los efectos de las políticas sociales desplegadas por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez de cara a la cita del 28 de mayo. Ondeando la bandera de “un patriotismo de hechos y de derechos”, los socialistas han inaugurado este sábado en Valencia su convención municipal, una cita que reunirá a más de 2.000 personas entre alcaldes, concejales y otros cargos del partido, y que se han encargado de inaugurar la vicesecretaria general, María Jesús Montero, y el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Tenemos motivos de orgullo”, ha espoleado la también ministra de Hacienda a los asistentes durante su intervención. Montero ha puesto en valor la hoja de servicios del PSOE cuando ha estado al frente de momentos de zozobra a cuenta de la pandemia y la guerra de Ucrania. “Hemos demostrado que se sale antes y mejor de las crisis con más justicia, subiendo los sueldos y pidiendo un mayor esfuerzo a las grandes empresas para poder tener transporte público gratuito en los peores momentos”, ha dicho.

Montero ha sacado pecho de algunas de las conquistas concretas del Gobierno de Sánchez durante los últimos cuatro años como las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, las de las pensiones o la reciente ley de vivienda. “La vivienda no es un lujo, no es un elemento de especulación, es un derecho de los ciudadanos”, ha subrayado tras referirse también a la defensa del medio ambiente en relación a los planes del PP en Doñana. “Doñana no se toca, salvaremos Doñana”.

La número dos del PSOE ha arremetido contra la oposición, a la que ha acusado de defender “la precariedad” como único modelo económico y de intentar tapar los avances del país en los últimos cuatro años a base de ruido. “Hacen ruido porque no quieren que se escuche la música de la política útil, para que no se vea la realidad transformadora que se va impulsando en la legislatura. Por eso es tan importante que en cada rincón callemos esos decibelios para que se escuche la música de la convivencia, de los avances de los derechos”, ha pedido.

María Jesús Montero ha dado paso al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha dedicado buena parte de su intervención a reconocerle a Pedro Sánchez su aportación a la convivencia por la hoja de ruta desplegada en Catalunya. “Para mí, la decisión que distingue a un presidente con liderazgo y con visión de futuro es la que Pedro Sánchez tomó con valentía y gran acierto a la hora de aplicar los indultos”, ha alabado.

Consciente de que son precisamente la política de pactos con el independentismo y algunas decisiones como la reforma del delito de malversación las que más tensiones han generado en los últimos cuatro años de puertas hacia adentro en el PSOE, Zapatero ha puesto el énfasis en un llamamiento: “Todos los compañeros y compañeras del PSOE en cada rincón de España tenemos el deber, el compromiso, y la convicción de decir que gracias al Gobierno de Pedro Sánchez el futuro de la unidad de España está en un tiempo de tranquilidad y estabilidad”, ha remarcado adentrándose seguramente en uno de los asuntos más espinosos para muchos de los candidatos presentes de cara a su cita con las urnas del 28 de mayo.

El expresidente del Gobierno también ha dedicado tiempo a dibujar a la oposición como “una derecha vacía, con poca capacidad de esfuerzo”. “El esfuerzo supone arrimar el hombro y producir ideas”, ha añadido antes de repasar una larga lista de malos augurios incumplidos por parte del PP. “Dijeron que con el matrimonio igualitario nos cargábamos la familia, que con la subida del Salario Mínimo destruiríamos puestos de trabajo y ahora dicen que con la ley de vivienda subirán los precios. La lista es interminable”, ha enumerado.

Tanto Zapatero como María Jesús Montero han hecho un llamamiento a sus candidatos a afrontar la campaña “con sereno optimismo” y sin olvidar el balance de gestión de los cuatro últimos años. “En estos tiempos especialmente difíciles el PSOE ha respondido a la incertidumbre y a la crisis para sostener al país, a los trabajadores, a las empresas, a la sanidad….Podemos decir que España está en marcha y con un futuro de progreso”, ha concluído el expresidente.

Antes, la ministra de Hacienda también ha reivindicado a su partido como una “organización centenaria al servicio de la política útil”, mandando incluso un mensaje a las formaciones que vinieron a representar la denominada “nueva política”, como Ciudadanos o Podemos. “Todas las organizaciones que nacen coyunturalmente al albur de una situación política y no se enraízan en los pueblos y en las ciudades, luego pasa la ola y no dejan rastro”, ha dicho.