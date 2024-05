Debate europeo en clave vasca: ¿y si el partido que gana es el único que se queda sin escaño?

Pocos debates electorales habrá habido con la siguiente particularidad: el principal partido es, quizás, el que más difícil tiene sacar un escaño. Esa formación es el PNV, que ganó con 130.000 votos de diferencia las europeas de 2019 en Euskadi. Pero ahora, tras varias caídas en las más recientes citas con las urnas, las encuestas no le garantizan la representación a su coalición CEUS, en la que está principalmente Coalición Canaria. Hasta Podemos, que es ahora una fuerza extraparlamentaria en Euskadi desde el 21 de abril, puede obtener representación. Es el sistema electoral de circunscripción única para España el que genera estas paradojas.

En la noche de este martes, ETB1 ha reunido a candidatos de las cinco fuerzas más votadas en 2019, aunque Sumar y Podemos concurren esta vez por separado. Con Odei Esnaola a los mandos, han comparecido Oihane Agirregoitia del PNV, Pernando Barrena de EH Bildu (que ha conformado una coalición con ERC y BNG), Maider Laínez del PSE-EE (que no va en puestos de salida), Carlos Iturgaiz del PP (regresará a Bruselas y Estrasburgo en función del resultado del PP, ya que su puesto es el 24), Andeka Larrea de Sumar (también un candidato de relleno en la plancha de Estrella Galán) y Miren Echeveste de Podemos (que es portavoz en Gipuzkoa pero que ni siquiera va en la lista de Irene Montero). Solamente Barrena e Iturgaiz tienen experiencia en Europa.

Agirregoitia insiste en que quiere ser la voz vasca en Europa y que el euskera sea oficial en la Unión Europea. Barrena ha mencionado la importancia del primer sector y de la pesca y ha alertado de que se prometió un tren de alta velocidad para mercancías que no va a ser una realidad. Laínez ha mostrado un gráfico con las inversiones de los fondos comunitarios Next Generation, el plan diseñado para reactiva la economía tras la primera ola de la COVID-19. Iturgaiz repite y repite que es Pedro Sánchez el origen de todos los males. Larrea se ha mostrado preocupado por el cambio climático. Echeveste ha pedido a sus colegas que el debate se centrara en Europa y no en asuntos internos de España y Euskadi.

Pero los mensajes estaban también en la puesta en escena. Agirregoitia ha deslizado que el resto de partidos no tienen programa mirando de reojo a Barrena. Laínez, con chaqueta roja corporativa, ha mostrado un cuaderno de 104 páginas y ha dicho que el PP solamente tiene seis. Iturgaiz ha prometido enviarle un documento. Larrea ha portado en la chaqueta una insignia de Palestina. Echeveste también llevaba una chaqueta morada corporativa y se ha esforzado en buscar las contradicciones del resto de partidos por sus posiciones de los últimos años en el Parlamento europeo.

En el debate ha aparecido el previsible auge de la ultraderecha. Y también ETA. Iturgaiz le ha pedido a Barrena que condene el terrorismo y el candidato de EH Bildu ha afirmado que él representa a una formación que aglutina también a víctimas de ETA que sí creen que fue una organización terrorista pero también a quienes sufrieron “violencia del Estado” y que todos ellos tienen en común que apuesta por un futuro basado en el respeto de los derechos humanos. “No me ha contestado”, ha protestado Iturgaiz. “Sí le he contestado pero quizás no le he dado la respuesta que usted quería”, ha replicado Barrena. Laínez ha terciado para pedirle a la izquierda abertzale la misma claridad que tiene cuando denuncia la guerra en Palestina, por ejemplo.