La reforma de la ley mordaza fracasará este martes tras anunciar ERC y EH Bildu que votarán en contra

La reforma de la ley mordaza volverá a dormir en un cajón en lo que queda de legislatura y el Gobierno no podrá cumplir con una de las principales promesas de la coalición. Esquerra Republicana y EH Bildu han anunciado que votarán ‘no’ al texto que este martes aborda la Comisión de Interior en el Congreso, sobre el que los grupos llevan trabajando más de un año y medio, al entender que no “deroga los artículos más lesivos” y mantiene “intacto” el núcleo de la norma que aprobó en 2015 la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para cercenar la protesta en las calles.

La portavoz de ERC en la Comisión, Maria Danta, y el de EH Bildu, Jon Iñarritu, han publicado un vídeo esta mañana, a una hora de que se celebre la reunión en el Congreso, en el que han anunciado su voto en contra de un texto que “maquilla” y no deroga la Ley de Seguridad Ciudadana del ministro del Interior con el PP Jorge Fernández Díaz. “ERC quiere derogar la ley mordaza, no lavarle la cara”, ha advertido Danta.

El fracaso de esta norma, salvo un milagro in extremis en la Comisión, llevaba semanas gestándose ante el inmovilismo de las posiciones de PSOE, Unidas Podemos y PNV por un lado y ERC y EH Bildu por el otro en cuatro puntos concretos: el uso de las pelotas de goma, las devoluciones en caliente, las multas por desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad. Las dos formaciones del Gobierno han trasladado hasta ahora que el texto negociado hasta ahora ya anula los aspectos más lesivos, pero los socios parlamentarios nunca se han mostrado dispuestos a apoyar una reforma que no toque esos artículos.

“Queda lejos del compromiso de derogación que asumimos hace ocho años las fuerzas políticas. El hecho de querer mantener los aspectos más lesivos de la mordaza de Rajoy hace que sea inasumible votar a favor de la propuesta. No queremos ser cómplices de una ley mordaza edulcorada”, ha dicho Iñarritu, cuyo grupo no comprende que no se aborden los artículos de faltas de respeto y desobediencia -los que más multas generan- o aspectos como las devoluciones en caliente o que no prohíba las pelotas de goma. “Si el Gobierno quiere mantener los abusos policiales a los que llaman dos o tres cosillas, que lo hagan pero no con nuestros votos”, ha insistido Danta.

Aunque Unidas Podemos se ha alineado con los socialistas durante la tramitación de la reforma y ha defendido que el texto tal y como está ya se puede considerar que elimina los aspectos más problemáticos de la ley, ayer la formación que dirige Ione Belarra criticó la “absoluta negativa” de su socio de Gobierno a derogar esos cuatro puntos y abocar por tanto la reforma al fracaso. Fuentes del partido lamentaron que el PSOE, en lugar de retrasar la comisión para dar tiempo a negociar, decidiera “precipitarla para forzar la caída”.

El PSOE defiende que en toda la tramitación parlamentaria han hecho un importante trabajo de acercamiento y han mostrado generosidad, puesto que, apuntan en el partido, el texto ni siquiera ha salido de su grupo y han negociado la mayoría de enmiendas que plantearon al inicio de las negociaciones de la ley. Además, acusan a Esquerra de usar argumentos falsos a la hora, por ejemplo, de negociar la inclusión de las pelotas de goma en el texto. Sostienen que en Catalunya no están prohibidas y que el hecho de que la Generalitat no las use no signfica que no lo puedan hacer en el futuro.