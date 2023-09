Rufián advierte a Sánchez: “Una amnistía al 1 de octubre debe poner las bases para un nuevo 1 de octubre”

Esquerra Republicana aumenta el baremo negociador en plena pelea con Junts por erigirse como llave para un posible Gobierno de Pedro Sánchez. El portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ha aprovechado el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo para lanzar un mensaje político al PSOE sobre esas conversaciones. “Una amnistía al 1 de octubre debe poner las bases para un nuevo 1 de octubre”, ha dicho.

Rufián ha enviado en su discurso varios mensajes a Junts durante su intervención, en la que ha valorado que los de Carles Puigdemont se hayan incorporado a la vía de la negociación. Y en ese contexto ha asegurado que la amnistía no debe ser un punto final sino uno de partida. “O la amnistía contempla una salida para que la ciudadanía de Catalunya vote su estado político, o servirá de bien poco”, ha dicho Rufián para poner el ejemplo de los referéndums de Québec. “La amnistía no es el final, es el retorno a la política. Una amnistía a los hechos del 1 de octubre debe poner las bases para un nuevo 1 de octubre”, ha insistido. “Para que se vuelva a votar”.

“La solución es multilateral. Porque el conflicto es tan enorme que la solución solo puede ser internacional, europea y estatal. Lo único unilateral es pegarle a la gente en un colegio electoral. La resolución tiene que ser una razón de Estado unánime. No es normal que nada más en este país las razones de Estado las entiendan quienes no tienen Estado”, ha defendido el portavoz republicano.

Rufián ha celebrado en su discurso que Junts se haya abierto al diálogo y que hayan dejado de repartir “carnets de pureza” para entablar este tipo de conversaciones. “Negociamos, luego existimos”, ha dicho Rufián. “Tenemos una oportunidad histórica para hacerlo; no para solucionar conflictos dinásticos o monárquicos de hace 300 años sino conflictos civiles. Porque se pueden mejorar las condiciones de vida de mucha gente”, ha dicho.

“Bienvenidos sean aquellos que ahora se apropian de luchas pasadas. El problema no era negociar, el problema era que no negociaban todos”, ha insistido Rufián, que ha recordado que ERC se presentó a las elecciones con carteles que pedían la amnistía y la autodeterminación. “Bienvenidos sean los que ahora nos ayudan”, ha vuelto a decir Rufián, que ha puesto en valor la amnistía como una herramienta para resolver “conflictos políticos y bloqueos políticos”. “Una amnistía es un mecanismo para resolver conflictos políticos y bloqueos políticos. El conflicto político que vive actualmente Catalunya es un conflicto político. La actual investidura es un bloqueo institucional”, ha resumido.

Eso sí, ha reconocido que para ir hacia ese nuevo 1 de octubre se necesita apoyo social. “Ni una autonomía se puede imponer a Catalunya con el 50% de la población en contra ni una republica se puede proclamar con el 50% en contra. Tenemos que hacer nuestro trabajo”, ha defendido Rufián.

Este mismo martes, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, también ha apostado en la misma línea que Rufián por que la investidura sirva para poner las condiciones de un referéndum de autodeterminación. El president de la Generalitat lo ha asegurado al inicio de su discurso en el debate de política general, que se inicia este martes en el Parlament, donde ha asegurado que la amnistía es “necesaria e inevitable”, pero también insuficiente para resolver el “conflicto de soberanías entre Catalunya y España”, ha dicho.

El jefe del Govern ha asegurado que Sánchez debe “tomar nota” del esperable fracaso de la investidura de Alberto Núñez Feijóo y moverse con “valentía y decisión”. “La amnistía no es suficiente para resolver el conflicto”, ha insistido, en un mensaje muy similar al que ERC ha lanzando en los últimos días, cuando incluso ha revelado que ha habido intercambio de documentos con la Moncloa.

Junts acusa al PP de ser un partido “anticatalán”

Después de Rufián, ha intervenido en el Congreso la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, que ha comparado la independencia de Catalunya con la de México, Cuba o la República de Yucatán. “Y ninguna de ellas ha querido volver a España, será que hay vida, vida inteligente fuera de España”, ha dicho al comienzo de su turno de réplica.

Siguiendo ese hilo, ha hecho una comparación sobre las “élites económicas extractivas” que “exprimen a los territorios periféricos y muy especialmente a Catalunya para mantener sus privilegios”. “Es una cuestión de supervivencia económica, lingúística y cultural”, ha defendido la diputada de Junts sobre la independencia.

En su respuesta a Feijóo ha criticado al PP por ser “anticatalán”. “Queremos la independencia porque no queremos seguir retrocediendo con España”, ha defendido Nogueras. “El modelo español que ustedes nos proponen no es el nuestro, viven en la cultura del a por ellos. No van en contra de los independentistas, van desde hace siglos contra lo que representa Catalunya, y el independentismo es una defensa legítima. Nuestros votos serán no, sobre la investidura.

“Mientras dependa de nosotros, los nostálgicos como Aznar, a Rajoy, a Felipe González y Felipe VI, a Guerra, todos los zombis de las transición no decidirán el futuro de Catalunya”, ha dicho después sobre el pacto que su partido negocia con el PSOE para un futuro gobierno. “Debe ser un acuerdo histórico, como el que nunca antes se ha atrevido a abordar ningún gobierno español desde la caída de Barcelona en 1714”, ha dicho.