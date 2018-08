El secretario general del PP: "No me siento preparado para revertir el consenso constitucional" de la Transición

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García, ha declarado este jueves en una entrevista en la Cadena SER que no se siente "preparado para revertir el consenso constitucional" de la Transición porque "mirar al pasado no es bueno". Se expresaba así ante la pregunta de si su partido apoyaría la anulación de los juicios de la dictadura mediante una ampliación de la Ley de Memoria Histórica.

"He nacido en democracia –ha explicado García– y no sé por qué este empeño en mirar al pasado. ¿No está el señor Pedro Sánchez de acuerdo con la Transición?", se ha preguntado. No ha aclarado cuál será la posición definitiva de los conservadores cuando el Ejecutivo lleve al Congreso de los Diputados el decreto ley para la exhumación de los restos de Franco, que aprobará previsiblemente este viernes el Consejo de Ministras.

A pesar de que el PP se abstuvo cuando los socialistas presentaron hace un año una proposición no de ley para sacar al dictador del Valle de los Caídos, ahora solo ha asegurado que la posición del partido es "no votar a favor". Sí ha afirmado que el PP recurrirá el real decreto –"éste y todos los que no sean urgentes"–, aunque ha reconocido que el PP "aprobó muchas cosas por decreto", aunque lo justificó: "Muchas eran urgentes".

Acerca del acuerdo entre Hacienda y Unidos Podemos para modificar la Ley de Estabilidad para que la última palabra la tenga el Congreso y no el Senado donde el PP tiene mayoría, García considera que "es una de las exigencias de Podemos, es evidente que se está buscando el mecanismo para dar satisfacción a Podemos. Quien gobierna España es Pablo Iglesias".

Sobre la posibilidad de que el Ministerio del Interior celebre una Junta de Seguridad en Catalunya para abordar cuestiones como la colocación y retirada de símbolos independentistas en los espacios públicos, el secretario general ha expresado que "si alguien quiere quitarlos que cuente conmigo, yo personalmente, los quitaría con mis manos".