Un pacto con patronal y sindicatos sin periodistas y un Consejo de Ministros sin preguntas

Ni periodistas ni preguntas. El Gobierno ha suspendido la tradicional rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros (extraordinario este viernes) para que nada desluzca la firma del acuerdo de Pedro Sánchez con la patronal y los sindicatos para profundizar los ERTE e impedir los despidos durante la crisis derivada de la COVID-19. Era un acto al que el Ejecutivo le ha dado la mayor relevancia en un momento en el que el acuerdo con el PP para la reconstrucción se le resiste y llegar a la negociación en Bruselas con el apoyo del principal partido de la oposición es importante para el Gobierno.

La imagen de unidad la ha conseguido en Moncloa al reunir de nuevo a los representantes de los empresarios y de los trabajadores en un acto celebrado en el exterior del palacio entre árboles y con la plana mayor del gabinete. Pero sin preguntas de los periodistas, que no estaban invitados al acto. Solo fotógrafos y cámaras de televisión. Por parte del Gobierno, al acto han asistido los cuatro vicepresidentes y los ministros de Hacienda, Trabajo, Industria Comercio y Turismo, e Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los representantes de CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y de los sindicatos CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han intervenido en el evento que ha cerrado Sánchez.

Al igual que ha ocurrido en ocasiones anteriores, Moncloa no ha permitido la asistencia de periodistas a la firma, y las imágenes del acto se han distribuido a través de señal televisada. El presidente ha comenzado su intervención agradeciendo el trabajo a los medios de comunicación.

Antes del acto institucional, que se ha desarrollado en los jardines de la Moncloa en un entorno idílico, Sánchez ha reunido al Consejo de Ministros de forma extraordinaria para aprobar un paquete de medidas económicas, entre ellas una línea de avales ICO por un importe de 50.000 millones de euros o el Plan Renove. A pesar de la relevancia de la iniciativa que el presidente ha detallado someramente en su discurso, el Gobierno ha decidido evitar la rueda de prensa posterior donde los ministros desgranan los detalles y responden a las dudas de la prensa sobre esas u otras cuestiones de actualidad.

"El Consejo de Ministros extraordinario de hoy aprueba medidas económicas. Y estas son la base del pacto que se firma a continuación. Se distribuirán notas informativas, que los medios podrán complementar con los ministerios proponentes de las medidas. El acto de firma del Pacto contará con intervenciones del presidente del Gobierno y de los agentes sociales. No es un consejo ordinario. Y la jornada de hoy, con la concatenación de consejo extraordinario y acto de firma nos ha conducido a este formato", es la explicación que ha dado la Secretaría de Estado de Comunicación.

Las ruedas de prensa se han celebrado igualmente en la decena de consejos de ministros extraordinarios que se han convocado durante la emergencia sanitaria. El antecedente de que no se convoque a los periodistas tras una reunión del gabinete se remonta a 2014, cuando el entonces Gobierno de Mariano Rajoy no dio explicaciones tras una reunión extraordinaria para aprobar la modificación legislativa que reguló la abdicación del rey Juan Carlos I.

El PP no ha dudado en atizar al Gobierno por la decisión de no ofrecer una rueda de prensa tras reunir al Consejo de Ministros. "¿Qué quiere ocultar el Gobierno? ¿Sobre qué no quiere rendir cuentas ante los medios de comunicación?", se ha preguntado en Twitter la vicesecretario de comunicación, Pablo Montesinos. "No se puede esconder hoy el Gobierno, que ha decidido que no da una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que tienen qué ocultar?", ha dicho en un acto de campaña Cuca Gamarra.