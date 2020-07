PSOE y PP llegan sin acuerdo al debate de la comisión de reconstrucción del Congreso

PSOE y PP estuvieron reunidos hasta última hora de la tarde del jueves para intentar sellar un acuerdo en materia sanitaria y de política europea para la reconstrucción, pero no fue posible. Los dos principales partidos llegan sin acuerdo al debate y votación de la comisión que se celebra este viernes y se culpan mutuamente de la situación, pero también aseguran que seguirán atornillados a la mesa dialogando para intentar llegar a un entendimiento de cara a la votación definitiva del dictamen que tendrá lugar en el Pleno del Congreso la semana del 20 de julio.

El encuentro de los equipos negociadores -integrados por Adriana Lastra, Rafael Simancas, Félix Bolaños y José Antonio Montilla por la parte socialista y por Ana Pastor y Guillermo Mariscal por parte del PP- acabó sin acuerdo. "La pelota está en el tejado del Gobierno", decía en un comunicado Génova nada más acabar la reunión. Casi dos horas después el PSOE confirmaba que "lamentablemente no ha sido posible" llegar a un acuerdo. Tan solo hace 48 horas, Pablo Casado aseguraba que estaban avanzadas las negociaciones y los socialistas confiaban en llegar a un acuerdo en materia sanitaria y europea con los conservadores ante la inminencia de las elecciones vascas y gallegas.

Los socialistas dan por perdido poder llegar a un acuerdo antes de la votación de este viernes, aunque los borradores que presentaron junto a Unidas Podemos será el que salga adelante al menos con el apoyo de Ciudadanos -en el caso del sanitario, económico y europeo-. El Gobierno da por hecho, además, la aprobación porque Vox se levantó de la comisión por lo que cuenta como una abstención.

PSOE y PP se reprochan mutuamente que no haya un acuerdo. "A pesar del esfuerzo hecho por el Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista en acercar posturas, el PP no ha respaldado ninguno de los cuatro acuerdos que nos piden los españoles", decía el partido de Pedro Sánchez en el comunicado. Fuentes socialistas aseguran, además, que "no hay voluntad" del PP por llegar a un entendimiento y que plantean cuestiones inaceptables para ellos como mantener los copagos.

"El Gobierno y el Grupo Parlamentario Socialista seguirán dialogando y negociando con el PP (y con el resto de fuerzas políticas) con el objetivo de alcanzar grandes acuerdos transversales de Estado para superar las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la pandemia", remataba el comunicado.

Pese a sus intentos por presionar a los partidos en el Gobierno, el PP sigue insistiendo en que "hay tiempo" para seguir negociando las medidas de la Comisión para la Reconstrucción hasta que los dictámenes que se aprueben este viernes se lleven al Pleno del Congreso. Fuentes populares consideran posible, por tanto, que el partido que preside Pablo Casado se abstenga este viernes en la votación de los dictámenes que acuerde la mayoría, para seguir presentando enmiendas antes de que lleguen al Pleno.

"La pelota está en el tejado del Gobierno", aseguraban anoche esas fuentes populares. "Desde el PP nos reafirmamos en que hay margen para llegar a acuerdos, y por ello seguimos negociando enmiendas en materia sanitaria y en relación a la UE", señalaban. A primera hora de la mañana, en cambio, en el PP reconocían que no se había llegado a ningún pacto concreto.

Los socialistas han negociado, además, a varias bandas. También han intentado atraer a Ciudadanos para que apoye el documento del grupo de trabajo sobre políticas sociales. El partido de Inés Arrimadas quería que se reconociera a la educación concertada dentro de la inversión de la reconstrucción mientras que los partidos que sustentan al Gobierno sostienen que se debe circunscribir a la escuela pública de gestión directa.