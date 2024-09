El PP tomba el veto parental que Vox pretenia imposar a les aules de Balears

El PP ha tombat la iniciativa del 'veto parental' que va proposar Vox a Balears amb l'objectiu que els centres educatius permetessin als pares vetar les activitats externes que qüestionin les seves conviccions morals, ideològiques o religioses.

Es tracta d'una de les mesures estrella que va llançar la formació d'extrema dreta a les eleccions autonòmiques de l'any passat a fi de vetllar per la “innocència” dels menors al terreny afectivosexual i “acabar amb l'adoctrinament ideològic” a les aules.

Durant el ple celebrat aquest dimarts al Parlament, els populars, que inicialment es van mostrar a favor de la proposta, han impedit finalment amb el seu vot que aquesta tiri endavant, fent visibles, una vegada més, les discrepàncies amb qui fins fa poc ha estat el seu soci extern i principal valedor de les seves iniciatives.

Cal recordar que a l'acord d'investidura subscrit per PP i Vox a inicis de legislatura s'obria la porta al veto parental polèmic: “Reforçarem la inspecció educativa per preservar la qualitat de l'ensenyament i l'absència d'intromissions ideològiques. A més, implementarem els mecanismes necessaris per garantir el coneixement i aprovació prèvia de matèries extracurriculars, així com la seva voluntarietat”.

La proposta que pretenia aprovar Vox contemplava l'obligatorietat que els centres informessin amb antelació els pares de la realització d'activitats de contingut religiós, moral, social, cívic o sexual, a més de sol·licitar per escrit el consentiment exprés previ dels progenitors perquè els seus fills poguessin assistir-hi.

La Cambra sí que ha aprovat instar el Govern autonòmic a garantir el dret dels pares que els seus fills rebin la formació d'acord amb les seves pròpies conviccions religioses i morals, en virtut de l'article 27 de la Constitució Espanyola.