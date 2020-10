El Supremo pide a la Fiscalía que se pronuncie sobre la posible imputación de Pablo Iglesias

El Tribunal Supremo activa la causa contra el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Apenas unas horas después de recibir la exposición razonada del juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, quien ha pedido al alto tribunal que investigue al secretario general de Podemos por la posible comisión de tres delitos, la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena ha nombrado ponente al magistrado Andrés Palomo del Arco y ha dado traslado del asunto a la Fiscalía para que informe al respecto, según una nota de prensa del Consejo General del Poder Judicial.

"La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha recibido hoy [por el jueves] la exposición razonada del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en relación al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias", asegura el CGPJ en un comunicado hecho público cerca de las 14.00. "En una providencia dictada hoy, el tribunal ha dado traslado al fiscal para que informe sobre competencia y contenido de la exposición", añade la nota.

El CGPJ informa además de que "se designa ponente, sobre la apertura o no de causa, al magistrado Andrés Palomo del Arco". Por último, asegura que la Sala de Admisión, encargada de determinar si el Supremo debe abrir o no una investigación, "está formada por el presidente de la Sala, Manuel Marchena, y los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Andrés Palomo, Ana Ferrer y Eduardo de Porres".

El Supremo pone así en marcha el proceso previo a decidir si abre o no una investigación contra Iglesias, además de contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, dos abogados de Podemos, Dina Bousselham y Ricardo Sa Ferrereira por diferentes delitos a cada uno de ellos.

El paso dado por el alto tribunal con el traslado a la Fiscalía y la designación del ponente es el habitual en todo procedimiento de este tipo. Ahora será el ministerio público el que se pronuncie. De ese informe se encargará el teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, siempre y cuando le dé tiempo a hacerlo antes de su jubilación, prevista para el próximo 17 de diciembre. Con ese informe en la mano, no vinculante, la Sala de Admisiones decidirá si sigue adelante con la investigación o no. La ley no determina un plazo para esta resolución.

Pese al resultado negativo de todas las iniciativas del juez Manuel García-Castellón para sostener una acusación contra Pablo Iglesias se ha visto compensado, finalmente, con la declaración de José Manuel Calvente, el abogado despedido de Podemos. El magistrado ha propuesto al Tribunal Supremo que investigue al secretario general de Podemos de acuerdo a la declaración de Calvente en la que el abogado, sin aportar pruebas, acusó al secretario general del partido de urdir un montaje en torno al caso Dina. Sobre el origen de la información que trasladó al juez, Calvente dijo: "Tengo bastante discusión con esta persona, no quiero decir el nombre. Me lo confirman así, me lo dicen claramente [que fue un montaje]". Calvente estaba apartado ya del departamento jurídico y no podía conocer de primera mano los hechos.

Este mismo jueves, el vicepresidente del Gobierno ha defendido su inocencia en una entrevista y ha señalado que no concibe "ni como mera hipótesis" que el Supremo le pueda imputar.