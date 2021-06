El Supremo tumba el toque de queda y la limitación de las reuniones en Baleares

El Tribunal Supremo ha anulado el toque de queda de 0:00 a 6:00 horas y la limitación de las reuniones a seis personas en Baleares decretado por el Ejecutivo regional tras el fin del estado de alarma por considerar que no son proporcionales teniendo en cuenta la situación epidemiológica en el territorio.Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el Alto Tribunal considera que no procede autorizar estas medidas basándose únicamente en principios de prudencia, entendiendo que no quedan suficientemente justificadas las restricciones acordadas por el Consell de Govern.

El Tribunal resuelve así el recurso de casación planteado por la Fiscalía contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) que autorizó, por segunda vez, el toque de queda en las islas y las limitaciones a las reuniones sociales aprobadas por el Govern.

El auto del TSJIB había contado con el voto particular de dos magistradas, que consideraron injustificados el toque de queda y las limitaciones a encuentros sociales en espacios privados.El Tribunal ya había autorizado el 7 de mayo restricciones similares, pero no pudieron recurrirse ante el Supremo porque todavía no había entrado en vigor el decreto estatal que habilitaba esta posibilidad.

A partir de este domingo 6 de junio estaba previsto levantar las restricciones a la movilidad nocturna —que habían estado en vigor desde octubre de 2020 y que se habían prolongado un mes más con el aval del Tribunal Superior de Justicia— y ampliar los límites en las reuniones familiares y sociales: de 8 a 15 personas en espacios exteriores, y de 6 a 10 en interiores de inmuebles privados.

A finales del pasado mayo zanjó parte del debate sobre el marco legal de las restricciones para hacer frente a la pandemia al determinar que la legislación sanitaria es un paraguas suficiente como para amparar “limitaciones puntuales de la libertad de circulación” siempre que la Administración justifique con “suficiente claridad” que esa limitación de derechos fundamentales, acotada a un tiempo y espacio determinado, es “imprescindible” para impedir la transmisión de una enfermedad que pone en riesgo la salud pública. Es decir, siempre que no haya otros medios eficaces para impedir la transmisión.