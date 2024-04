La Fiscalía defiende que su comunicado sobre la pareja de Ayuso era para combatir “falaces informaciones” del caso

La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechace la querella que Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presentó contra dos fiscales de Madrid a los que acusa de revelación de secretos al publicar un comunicado sobre el caso para desmentir una información falsa del jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid. En su informe, el Ministerio Público justifica que emitió esa nota de prensa para combatir un “bulo” y “falaces informaciones” publicadas sobre el pacto que, en realidad, había ofrecido el empresario para evitar la cárcel a cambio de reconocer su doble fraude fiscal de 350.000 euros.

El informe se ha presentado un día después de que la Junta de Fiscales de Sala, uno de los órganos que conforman la cúpula de la carrera fiscal, apoyara mayoritariamente el criterio de la ‘número dos’ de la Fiscalía General del Estado de pedir que se inadmitiera esta querella. La Junta se celebró a instancias de la fiscal del caso María de la O Silva, que considera que existen indicios de delito en la emisión de ese comunicado y pretendía que se practicara una serie de diligencias. Entre ellas, acceder a las comunicaciones mantenidas por dos querellados entre sí, con la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, y con el fiscal general, Álvaro García Ortiz. Silva, que tenía la opción de apartarse, ha optado por firmar el escrito que recoge el criterio de su superior.

En su informe, afirma que “no existe un solo dato que permita atribuir” al Ministerio Fiscal y mucho menos a alguno de los querellados la “filtración” del correo electrónico enviado por el abogado de la pareja de Ayuso. Y subraya que que cuando Fiscalía Provincial de Madrid publicó su nota informativa, diversos medios de comunicación ya habían publicado previamente su contenido. “Primero, algunos de ellos lo hicieron de forma parcial y tergiversada y, posteriormente, otros, de forma íntegra”, recoge el escrito. En consecuencia, añade, “no podían ser consideradas secretas o reservadas”.

En este sentido, la Fiscalía sostiene que con esa nota lo que hizo fue “salir al paso de esas filtraciones, de contenido no ajustado a la verdad en algunos extremos” y que ofreció “una información aséptica y objetiva y que no contiene ninguna revelación”. Además, justifica la necesidad de trasladar a la opinión pública la realidad de lo acontecido, con “datos objetivos”, tras las “dudas” deslizadas sobre la actuación de la Fiscalía deslizadas por algunos medios de comunicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid y su director de gabinete. Y recuerdan que el ejercicio de la libertad de información también es un “mandato” dirigido al Ministerio Fiscal.

––––

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.