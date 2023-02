Tamames mantiene el suspense sobre si se presentará a la moción de censura y revela que hace unas semanas comió con Feijóo

El exdiputado del PCE Ramón Tamames sigue sin confirmar si se presentará o no a la moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha propuesto Vox. “No he despejado la margarita, primero porque no la tengo a mano y segundo porque lo estoy pensando hace unos días y quería antes de nada terminar una especie de plan completo de mi discurso posible si acepto finalmente”, ha dicho en una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3.

Ramón Tamames, la última ocurrencia de Abascal para una segunda moción de censura que nace muerta

Más

En la conversación, cuestionado sobre qué falta para que se decida, ha indicado que ver también la presentación que va a hacer el partido de extrema derecha sobre él y que “aún no ha recibido”. Tamames ha asegurado que su discurso, en el que está trabajando, lo está haciendo con “plena independencia”, algo que acordó con Vox que, ha matizado, no le ha dictado “absolutamente nada”.

Preguntado sobre la opinión del PP, que está en contra de la moción de censura, Tamames ha expresado que “todo el mundo tiene sus apreciaciones”. Lo ha dicho en referencia a las declaraciones este lunes del portavoz de campaña de los de Feijóo, Borja Sémper, que afirmó que les parece un “despropósito” esta acción, que está “abocada al fracaso” y que nunca harían a alguien como este exfundador de IU pasar por ahí.

“He tenido a Feijóo invitado a comer en casa hace algunos días con algunos amigos académicos y ya expuse la idea de que una moción es una posibilidad de clarificar muchos problemas, de hablar a la gente con gran amplitud”, ha expresado Tamames, que ha añadido que “lo que interesa es ver si este gobierno lo está haciendo mejor o peor”. “No veo que sea un despropósito; es sencillamente algo que propone la Constitución en el artículo 113”.

Sobre esta comida entre el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Ramón Tamames, fuentes del principal partido de la oposición aseguran que la cita se produjo “antes de que Tamames sonara como candidato a la moción” y han recalcado que acudieron también miembros de la Academia de Ciencias Morales y Políticas.