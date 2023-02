Ramón Tamames, la última ocurrencia de Abascal para una segunda moción de censura que nace muerta

Santiago Abascal ha encontrado ya su 'mirlo blanco' para encabezar la moción de censura que anunció hace más de dos meses contra Pedro Sánchez. Si nada se tuerce, el martes de la semana que viene el líder de la extrema derecha cerrará las negociaciones que inició hace apenas unos días con Ramón Tamames, el nonagenario economista y exdirigente del PCE, muy cercano ahora al ideario de la extrema derecha, que parece decidido a liderar esta moción de censura “instrumental” contra el presidente del Gobierno –la segunda que el presidente de Vox impulsa en esta legislatura– que no tiene opciones de prosperar.

La propuesta a Tamames ha causado estupor no solo entre los partidos de izquierda, que la ven como “una broma”, sino en el mismo PP, cuyos dirigentes insisten en que seguir adelante con este plan es “un gran error” de Abascal porque lo único que va a conseguir es “reforzar” a Sánchez en la Moncloa, dado que lograría aglutinar muchos más votos en contra de la moción que los que consiguió para que prosperara su propia investidura.

“Las cuentas no salen”, ha insistido este viernes el coordinador general del PP, Elías Bendodo. En diciembre, cuando Abascal anunció la iniciativa e invitó a los conservadores a ser ellos quienes la lideran, el nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó de plano la oferta alegando que solo serviría para “blanquear” la “agenda de barbaridades” de Pedro Sánchez. Sin embargo, adelantó que no votaría en contra si Vox se lanzaba. “Oponernos no lo vamos a hacer”, señaló, abriendo la puerta a una abstención.

En la anterior moción de censura de Vox, debatida en octubre de 2020, su antecesor, Pablo Casado, se negó a secundarla, cargó con dureza contra el líder de la extrema derecha en su intervención en el Congreso y ambos dirigentes rompieron relaciones a raíz de ese encontronazo.

A pesar de no encontrar nuevos apoyos, en Vox parecen encantados de haber encontrado al fin a alguien que se preste a enfrentarse a Sánchez y que refuerce el discurso que desgranará Santiago Abascal el día del debate. Consideran que Tamames es un candidato “inatacable desde la izquierda” dado su currículo de “luchador antifranquista” y su pasado como dirigente comunista. Además, creen que ese Pleno, que se celebrará en plena precampaña de las municipales y autonómicas del próximo mes de mayo, servirá a Abascal y a su grupo para demostrar que Vox es “el único y verdadero partido de la oposición” al Gobierno “criminal” de Sánchez, al que acusan de haber llevado a nuestro país al desastre económico y social con ayuda de los “separatista” a los que creen que está dejando “campar a sus anchas” para volver a dar otro “golpe de Estado” en Catalunya.

En declaraciones a RNE, el anciano economista ha reconocido que se lo está pensando seriamente porque considera que “es una responsabilidad” que alguien tiene que asumir. Y él parece dispuesto hacerlo. Este mismo viernes señalaba también a la agencia Europa Press que le halaga que Vox haya pensado en él. Además, ha opinado que, en caso de rechazar el ofrecimiento, “tendría la sensación de no haber hecho todo lo posible por ayudar a su país”.

Según ha dicho, las conversaciones están muy avanzadas pero aún le queda por discutir con Vox cómo sería su discurso ante el Pleno del Congreso como candidato a la Presidencia del Gobierno y también cómo sería el discurso de Abascal, quien casi con toda certeza será el que ejercerá de defensor de la moción. Tamames ha coincidido con él en señalar la “gravedad” que a su juicio suponen los acuerdos del Gobierno de Pedro Sánchez con partidos independentistas “que quieren romper España”. También ha añadido que le gustaría que la moción llevara la firma de diputados de distintos grupos parlamentarios, algo que no se vislumbra a día de hoy.

Las calabazas a Abascal

La de Tamames ha sido la última opción que ha barajado Abascal después de una infructuosa búsqueda entre una larga lista de “personalidades relevantes” de otros partidos políticos, en su mayoría exdirigentes de la denominada 'vieja guardia del PSOE, con los que tanto él como la exdirigente de Ciudadanos, Inés Arrimadas –que se mostró desde el principio entusiasmada con la idea de la moción y la secundó de inmediato– , han ido conversando.

En esa lista han figurado, entre otros, Rosa Díez, Joaquín Leguina, o Nicolás Redondo Terrreros, todos antisanchistas. Pero también políticos alineados con la derecha más conservadora como Alejo Vidal Quadras –fundador de Vox–; Carlos García Adanero, que abandonó UPN y ahora encabeza la lista al Ayuntamiento de Pamplona por el PP; el empresario y exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto, o la exportavoz del Grupo Popular y aún diputada de este partido Cayetana Álvarez de Toledo. Sin embargo, todos ellos le dieron calabazas para ejercer ese papel en una moción de censura que saben está abocada al fracaso, al igual que ocurrió con la anterior.

En el PSOE han preferido guardar desde entonces un prudente silencio pese a que en privado han sido muchos los diputados y dirigentes del actual equipo de Sánchez que han criticado e ironizado sobre esos tanteos del líder de Vox, mientras algunos tertulianos de la derecha mediática se han llevado las manos a la cabeza ante la posibilidad de que Tamames recoja el guante de Abascal.

Tamames nació el 1 de noviembre de 1933, es decir, que está a punto de cumplir 90 años. Es economista de profesión y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, una institución científica vinculada al Ministerio de Ciencia e Innovación. Tiene en su haber el Premio Rey Jaime I de Economía y también el Premio Extraordinario en Ciencias Económicas.

Su trayectoria la política ha estado vinculada desde su juventud a la izquierda. En los años 50, en pleno auge del franquismo, durante su etapa universitaria destacó por su activismo estudiantil. Paso por la cárcel en abril de 1956 por participar en manifestaciones contra el régimen. Poco después se afilió al Partido Comunista de España liderado por Santiago Carrillo. Tras la muerte del dictador, Tamames fue elegido diputado por este partido justo en la legislatura que aprobó la Constitución en 1978. También fue teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante el mandato del socialista Enrique Tierno Galván. En 1985 participó en la fundación de Izquierda Unida (IU).

Sin embargo, poco a poco fue escorándose a posiciones mucho más conservadoras. Tras romper con IU se integró en el Centro Democrático y Social (CDS) fundado por Adolfo Suárez. Su deriva ideológica ha sido tan radical que ha terminado defendiendo a Vox en diversas ocasiones. Ahora incluso está dispuesto a aceptar el ofrecimiento de Santiago Abascal para compartir tribuna con el fin de derrocar al Gobierno de Pedro Sánchez al que desde el principio la extrema derecha ha considerado “ilegítimo y criminal”, y “vendido a todos los enemigos de España”.