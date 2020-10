El Congreso teje un cordón sanitario frente a la extrema derecha y Abascal no suma un solo voto fuera de Vox

El Congreso de los Diputados ha tumbado este jueves la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez. La extrema derecha se ha quedado sola en la reprobación del Ejecutivo y no ha conseguido ni un solo voto más que el de sus 52 parlamentarios a favor de la moción. 298 diputados la han rechazado. El 'no' del PP, anunciado esta misma mañana por su líder, Pablo Casado, después de días de suspense, ha permitido a la Cámara Baja tejer un histórico cordón sanitario frente a la extrema derecha.

Casado rompe con Abascal y anuncia su 'no' a la moción de censura de Vox

El amplísimo rechazo supone un espaldarazo para el Gobierno progresista, que pese a sus débiles mayorías parlamentarias sale reforzado de la moción, la quinta presentada desde la restauración de la democracia y la que menos respaldo parlamentario ha registrado en los últimos 40 años. La iniciativa ha ahondado, además, en la división de la derecha española partida en tres –PP, Ciudadanos y Vox– por la ruptura con la formación de Abascal anunciada por Casado, cuyo partido, el PP, gobierna en tres comunidades autónomas gracias al apoyo de la extrema derecha.

"Hoy se han juntado todos para vencer a Vox, no ha sido la primera vez y no será la última pero no lo celebren mucho porque dentro de poco estarán ustedes peleando por los despojos de la ruina", reconocía Abascal en su última intervención. "España prevalecerá a pesar de ustedes", concluía el candidato a la Presidencia del Gobierno, derrotado en la Cámara Baja.

"Ha quedado claro que usted no cuenta con ningún apoyo", le recordaba, por su parte, el propio Sánchez, fortalecido tras el rechazo a la primera moción de censura a la que se enfrenta desde su llegada a la Moncloa, en 2018. La derrota de Abascal es, para él, "un alivio", después de que el líder de Vox no aportara "nada para España" durante el debate. "Usted está solo", añadía Sánchez.







El principal golpe encajado por Abascal llegaba este mismo jueves, no solo por el 'no' del PP anunciado por Casado sino también por el durísimo discurso que pronunció el líder de los populares contra Vox, el partido con el que compite por un mismo electorado y que, al mismo tiempo, le permite mantener el poder en la Comunidad de Madrid, Andalucía y la Región de Murcia.

Abascal a Casado: "No esperaba esta intervención"

Abascal se confesó "perplejo" tras escuchar a Casado, que se mostró contundente contra la moción: "Votaremos 'no' a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Votaremos 'no' porque decimos no a la ruptura que usted busca, 'no' a la polarización que usted necesita, como Sánchez. 'No' a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo. 'No' a ese engendro antiespañol, que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos 'no' a su moción porque decimos 'no' a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted", zanjó.

"Por fin vuelve el PP de siempre, el secretario de comunicación de Mariano Rajoy", le respondía con sorna el líder de Vox, visiblemente noqueado ante el posicionamiento de los populares. Abascal ha acusado a Casado de sumarse " a la brutal caricatura de Vox". "No esperaba que esta fuera su intervención", añadía el aún candidato a la presidencia del Gobierno. No obstante, Abascal aseguró que los ciudadanos de las comunidades en las que el PP gobierna gracias a Vox pueden tener "tranquilidad", insinuando que mantendrá el apoyo a los ejecutivos autonómicos de la derecha.

Tras el duro enfrentamiento entre Casado y Abascal tomaba la palabra Iglesias para advertir tanto a Casado como a la presidenta de Inés Arrimadas de que la distancia que han pretendido poner con la extrema derecha "llega tarde" a pesar de reconocer que el discurso del líder del PP había sido "brillante". "El monstruo les está devorando a ustedes", le ha dicho Iglesias a Casado.

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha intervenido después del rifirrafe mantenido entre el líder del PP, Pablo Casado, y el vicepresidente Pablo Iglesias, para cargar contra el presidente de los populares por equipararle con Unidas Podemos y reconocer su derrota.