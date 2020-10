Casado rompe con Abascal y anuncia su 'no' a la moción de censura de Vox: "No queremos ser como usted"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha decidido no ceder a las presiones de la extrema derecha y ha anunciado este jueves su 'no' a la moción de censura de Vox con un durísimo discurso contra Santiago Abascal.

"Votaremos 'no' a su candidatura para presidir el Gobierno de España. Votaremos 'no' porque decimos no a la ruptura que usted busca, 'no' a la polarización que usted necesita, como Sánchez. 'No' a esa España a garrotazos, en blanco y negro, de trincheras, ira y miedo. 'No' a ese engendro antiespañol, que también patrocinan ustedes, esa antipolítica cainita de izquierda o de derecha destinada a hacer que los españoles se odien y se teman. Decimos 'no' a su moción porque decimos 'no' a Sánchez y a sus socios, los visibles y el que está en la sombra, que es usted", ha zanjado.

"Ha presentado una moción contra el partido que le ha dado trabajo durante 15 años", le ha dicho Casado a Abascal en el Pleno del Congreso de los Diputados "Usted ya tenía cargo público cuando yo estaba en el colegio", ha añadido.

"En política lo que no es posible lo que es falso", ha comenzado Casado su intervención citando a Cánovas del Castillo. "Una moción de impostura que nada tiene que ver con un debate de interés general. Nos hace perder el tiempo en medio de una pandemia mientras el Gobierno aprovecha la moción para ocultar el fracaso de su gestión", ha criticado el líder del PP.

A Vox, Casado le ha acusado de pasarse "tres meses atacando al PP para nada. Mucho ruido y pocas nueces, como todo lo que hacen". El líder del PP ha pedido a la extrema derecha que "no engañe a los españoles", porque a su juicio las mociones "no son para censurar al Gobierno, para nombrar a uno nuevo, y ni siquiera para convocar elecciones". "Quería cortar las dos orejas del PP y ha acabado como monosabio de Iglesias", ha denunciado. Además ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya a salir de este debate "a hombros de los diputados de Vox". "Vaya capote le ha echado y vaya bajonazo con el que remata la faena", le ha dicho a Abascal.

Decimos NO a la polarización que VOX necesita. No a la España a garrotazos de trinchera, ira y miedo.

"En estos dos años como presidente del PP no he contestado a sus provocaciones, por respeto a sus votantes. Hoy por fin ha quedado al descubierto. Hasta aquí hemos llegado", ha zanjado Casado. Para el líder de los populares, "Vox es el seguro de vida de Sánchez para ser inquilino de la Moncloa" y la moción de censura "es una mentira más de Vox para que Sánchez siga en la Moncloa".

En cambio, Casado ha defendido la "centralidad" de su partido: "El PP no somos ni furia ni ruido, no alimentamos fracturas, queremos cerrarlas, creemos en una sociedad abierta y libre". "No somos como usted porque no queremos ser como usted", le ha espetado a Abascal. El líder del PP, finalmente, ha pedido la "reagrupación del constitucionalismo". "El PP no va a poner voz al coro de la ruptura de España, ni por la izquierda ni por la derecha", ha concluido. Al finalizar su discurso, los diputados populares han dedicado un largo y sonoro aplauso a su líder, al que han llamado "presidente".

"Por fin vuelve el PP de siempre, el secretario de comunicación de Mariano Rajoy", le ha respondido con sorna el líder de Vox, que se ha confesado "perplejo" ante el posicionamiento de los populares. Abascal ha acusado a Casado de sumarse " a la brutal caricatura de Vox". "No esperaba que esta fuera su intervención", ha añadido el candidato a la presidencia del Gobierno. No obstante, Abascal ha asegurado que los ciudadanos de las comunidades en las que el PP gobierna gracias a Vox pueden tener "tranquilidad", insinuando que mantendrá el apoyo a los ejecutivos autonómicos de la derecha.