Pablo Iglesias, a Casado: "Ha hecho un discurso político brillante, pero llega tarde"

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha asumido este miércoles la defensa del Gobierno en la segunda jornada de la moción de censura que defiende la ultraderecha de Vox. Tras el duro enfrentamiento entre el líder del PP, Pablo Casado, y el candidato de la moción, Santiago Abascal, ha tomado la palabra Iglesias para advertir tanto a Casado como a la presidenta de Inés Arrimadas que la distancia que han pretendido poner con la extrema derecha "llega tarde". "El monstruo les está devorando a ustedes", ha dicho Iglesias.

Casado rompe con Abascal y anuncia su 'no' a la moción de censura de Vox: "No queremos ser como usted"

Saber más

"Llega tarde, no pueden salir", ha insistido Iglesias dirigiéndose sobre todo a Casado, pero también a Arrimadas. A ambos líderes, que se han opuesto a la moción de censura y han replicado duramente el discurso del martes de Abascal, les ha apuntado que en la Unión Europea las respectivas familias políticas de PP y Ciudadanos están disconformes con su estrategia.

Iglesias, que la semana pasada se reunió con una amplia representación de los embajadores en España de los países de la UE, ha señalado que "esta moción ha sido seguida con mucha atención por muchas embajadas de las potencias de la UE. No porque a sus cancillerías les preocupe lo que diga Abascal, conocen a la ultraderecha, sino porque saben que usted depende del señor Abascal. En Europa saben que los gobiernos regionales dependen de la ultraderecha, y eso en Europa no gusta. Saben que todas las posibilidades que usted tendría de legar al Consejo de Ministros depende del señor Abascal y la ultraderecha. Y eso no gusta en Europa".

"Los liberales y los conservadores europeos no les van a avalar ni a ayudarles a que puedan volver al Consejo de Ministros porque son la puerta de entrada a la ultraderecha", ha insistido. "Y eso va contra los intereses de las potencias europeas. Ese es el resultado de la estulticia en las decisiones estratégicas", ha zanjado, en referencia a la foto de Colón.

Iglesias ha hecho referencia a la encuesta publicada el martes por Metroscopia que señala que la mitad de los votantes de derechas opina que PP y Ciudadanos deberían votar a favor de Abascal en la moción de censura a Sánchez. "Si estos datos son ciertos, ustedes están perdidos, en un atolladero del que no van a poder salir y en el que se han metido ustedes solitos", ha espetado a Casado y Arrimadas.

"Ustedes dieron oxigeno al monstruo y ahora el monstruo les esta devorando a ustedes", ha concluido Iglesias en esta parte del discurso. Y ha zanjado: "Es imposible que en este terreno de juego les ganen la batalla. Sabe que está atrapado, depende de Abascal para seguir gobernando y para tener algún tipo de posibilidad de gobernar en España. Por eso usted y Arrimadas están perdidos".

Una mayoría para una "dirección de Estado"

El líder de Unidas Podemos se ha dirigido además a los aliados del Gobierno, a los partidos "que forman no solo una mayoría de investidura, no solo una mayoría que debe permitirnos a este Gobierno sacar los Presupuestos, si no que debe servir para reforzar un bloque de dirección de Estado con sentido histórico".

Iglesias ha apelado a los partidos del bloque de la investidura y a aquellos que pueden sumar para los Presupuestos y que este martes firmaron un manifiesto conjunto para aislar a la ultraderecha, sumando 193 diputados de 10 partidos diferentes. "Creo que deben saber leer la oportunidad histórica que implica asumir en este momento para las fuerzas democráticos una dirección de Estado que apueste por lo público", ha sostenido. El vicepresidente ha apuntado como "lección de la pandemia" apostar por "tener una sanidad mucho mejor". "La bandera mas hermosa es el uniforme de los profesionales sanitarios", ha concluido.

El secretario general de Podemos ha planteado a sus potenciales aliados que tienen "la tarea de afrontar las grandes debilidades estructurales de nuestro Estado, iniciar un proceso de reindustrialización que permita limitar carencias de un modelo económico, que se basó demasiado en turismo y burbujas inmobiliarias". Iglesias ha apostado por "apostar por el desarrollo sostenible, un modelo de país diverso que se parezca mucho más a España". Y ha terminado: "Aprovechemos la oportunidad. Este Gobierno de coalición no lo puede hacer solo, tiene que contar con ustedes señorías".

Pablo Iglesias ha zanjado su intervención dirigiéndose "a la gente que está escuchando este debate; a los jóvenes que sufren la precariedad; a los que han vivido dos crisis; a las mujeres, que lo tienen todo más difícil y hay algunos machistas que las desprecian diciendo que son floreros en manos de un hombres. A todas las personas LGTBI, que ven con miedo que un partido que les odia pueda llegar al poder; a las personas migrantes, hay más dignidad en una uña de un trabajador migrante que en todos y cada uno de los diputados de la utraderecha. A la clase trabajadora, que sufren la explotación de los señoritos con apellido compuesto; a los que cambian pañales; a las personas que no caben en la España estrecha de la derecha. Como decía Machado, sois lo mejor de España. No vamos a permitir que nadie traiga a la patria una dictadura que quiera destruir la dignidad, la solidaridad, la cultura y los derechos de todos y todas. Nos tendrán siempre enfrente, en el Gobierno y al lado de nuestro pueblo. La patria es la gente".

Pablo Casado: "Usted comparte mucho más con Vox de lo que usted cree"

El líder del PP, Pablo Casado, ha solicitado un turno de réplica a la intervención de Pablo Iglesias. Casado “Usted comparte mucho más con Vox de lo que usted cree”, le ha dicho Casado, quien ha equiparado la “ideología de extrema izquierda” con la “derecha populista”.

“Hay muchos jóvenes y profesionales de los que fueron a la Puerta del Sol el 15M que se empiezan a identificar con el PP”, ha añadido el líder del PP, que ha sostenido que esas personas “estaban indignados pero se han dado cuenta de que a su indignación se suma la frustración de haber votado a un partido que se ha convertido en lo que repudiaba”. Casado, además, ha denunciado la “incapacidad de gestionar” de Unidas Podemos y ha vuelto a pedir la dimisión de Iglesias por las investigaciones judiciales a Podemos.

Abascal responde a Iglesias: "Usted está inhabilitado para la política"

El líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha intervenido después del rifirrafe mantenido entre el líder del PP, Pablo Casado, y el vicepresidente Pablo Iglesias, para cargar contra el presidente de los populares por equipararle con Unidas Podemos y para criticar a Iglesias. “Usted no engaña a nadie”, ha asegurado Abascal, que ha sostenido que el líder de Unidas Podemos dijo que “ETA tenía mucha perspicacia política y lo dijo en una herriko taberna, en la guarida de los terroristas”.

“Para usted ser demócrata es expropiar. Para usted el enemigo, todo el que no piensa como usted, solo entiende un lenguaje, el de la fuerza. para usted España no existe, y hoy lo dice de tapadillo. Para usted Chávez era uno de los suyos”, ha enumerado el líder de Vox. “Usted está inhabilitado para la política en una sociedad democrática”, ha concluido el dirigente de la extrema derecha.