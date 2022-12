Feijóo rechaza la moción de censura de Vox, pero se abstendrá en lugar de votar en contra como hizo Casado

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha adelantado que el PP no se opondrá a la moción de censura que está planeando Vox incluso aunque el candidato sea Santiago Abascal. “Ya le anticipo que no, no vamos a votar. Oponernos no lo vamos a hacer”, ha dicho en una entrevista en esRadio. El líder de la derecha ha reiterado su oposición a la moción de censura porque, ha sostenido, “blanqueará” a Pedro Sánchez, que logrará “más votos a favor que en la investidura”. Aún así, y a pesar de lo que hizo Pablo Casado en octubre de 2020, el PP esta vez no se opondrá.

CRÓNICA: Feijóo y Ayuso se regalan un año más del "tirano" Sánchez en Moncloa

Saber más

Feijóo ha asegurado que el PP tanteó en el Congreso a los grupos minoritarios sobre si apoyarían o no una moción de censura que pudiera liderar él mismo. Pero solo obtuvo tres síes: los dos de los diputados expulsados de UPN (“tienen un expediente sancionador”, ha recordado el dirigente gallego) y el de Foro Asturias (una escisión del PP). Todos los demás les dijeron que no apoyarían su candidatura a la Presidencia del Gobierno.

Según la tesis del PP, Pedro Sánchez recibiría el apoyo indirecto de un número similar de diputados que han aprobado los últimos Presupuestos Generales o las tramitaciones parlamentarias de la derogación de la sedición, por ejemplo. Así, frente a los 167 votos que le hicieron presidente, el líder del PSOE obtendría un número próximo a 190, muy por encima de la mayoría absoluta.

Feijóo ha arremetido contra la moción de censura que Vox no termina de presentar. La ultraderecha busca un candidato “neutral”, es decir, ajeno al partido. Su primera opción fue empujar al líder del PP, que desde el primer momento ha dejado claro que no va a lanzarse.

De momento, los contactos de Vox no parecen estar dando sus frutos. Pero Abascal dio a entender este mismo lunes que la presentarán, ya sea con una opción de fuera del Congreso o con él mismo como candidato y pese al fiasco de octubre de 2020, cuando no logró sumar un solo voto ajeno a su propio grupo. “Yo no voy a dar una victoria parlamentaria a Sánchez y creo que no beneficia a mi país”, ha reiterado.

“No sé si Abascal la presentará, lo desconozco”, ha dicho Feijóo, quien ha criticado la falta de “coordinación” entre los grupos de la oposición. “No sé el candidato. Es política ficción que un grupo presente una moción con un candidato desconocido”, ha lamentado, para lamentar: “No hay mínima coordinación en los asuntos mollares para que Sánchez se vaya”.

Feijóo se ha defendido de las críticas que le llegan desde la ultraderecha, desde Ciudadanos e incluso desde algunos puntos de su propio partido, con Cayetana Álvarez de Toledo a la cabeza, por no liderar la moción de censura. “Primero, si hay algún español que quiere desalojar a Sánchez permítame que este entre ellos. He dejado la Xunta de Galicia para ello, no he venido a buscar un acta de diputado”, ha señalado en la entrevista de Federico Jiménez Losantos. “Lo he dejado todo para intentar hacer un cambio en España”, ha insistido, pero, ha concluido: “La moción favorece al Gobierno”.