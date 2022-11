Abascal insta a Feijóo a presentar una moción de censura para desalojar a Sánchez

Santiago Abascal ha lanzado este lunes el guante al PP para que en esta ocasión sea el partido de Núñez Feijoo el que presente una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, sumándose así a la petición que en el mismo sentido le hacía la semana pasada la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas : “Apoyaremos cualquier iniciativa que pase por desalojar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y que sirva para convocar elecciones anticipadas”, ha asegurado en rueda de prensa desde la sede de Vox.

El líder de extrema derecha ha recordado que ellos ya lo hicieron en 2020, pero la moción fracasó y le costó encima a su partido duras críticas por parte del principal partido de la oposición, y contra él de Pablo Casdo -al que no ha citado- , algo de lo que se sigue doliendo Abascal. “Nosotros no necesitamos presentar otra moción de censura”, ha señalado, aunque ha sostenido que “nuestra solución era acertada y pasaba y sigue pasando por devolver a los españoles la voz, el voto y la soberanía robados”. Al ser repreguntado si descartan entonces volver a plantearse esa posibilidad si el PP no lo hace, Abascal ha insistido: “Hemos dicho no hace muchos meses que no renunciábamos a volver a presentarla, y nuestra posición no ha cambiado. Nosotros no renunciamos a la utilización de ese instrumento que la democracia y la Constitución nos ofrece y al que tenemos derecho por ser más de 50 diputados pero entendemos que otros también tienen su responsabilidades y hoy les tendemos la mano [al PP] y si hay un candidato de consenso y se acuerda a presentar una moción de censura para convocar elecciones inmediatamente, nuestro apoyo estará garantizado”, ha dejado dicho.

Abascal ha reconocido que no ha hablado aún con Núñez Feijóo para “buscar ese candidato de consenso” que se comprometa a convocar de inmediato las elecciones generales, pero no ha señalado al líder del PP como la preferencia de Vox. “Estanos dispuestos a hablar, pero cheques en blanco, ninguno”, ha afirmado después.

Una nueva moción de censura que cree más justificada que nunca

El presidente de Vox ha asegurado que en su opinión la moción de censura en estos momentos está más que justificada porque “este Gobierno está destruyendo la economía y el bienestar de los españoles, está asfixiando con impuestos a empresas y familias y condenando a los trabajadores al paro y a la precariedad”. “Sánchez ha condenando a nuestra sociedad al colapso económico, arrinconando y arruinando a las familias”, ha resumido.

Abascal, además, ha adelantado que su partido ha solicitado hoy en la Mesa del Congreso que “rechace la tramitación de la reforma” del delito de sedición con la que Sánchez, en su opinión, “solo busca amnistiar a unos peligrosos delincuentes que han cometido los peores delitos que puede cometer un representante público: delitos contra la democracia, contra la Constitución y contra la unidad de la Nación”. A su juicio, el presidente del Gobierno “está dispuesto a desproteger España para facilitar el camino a sus socios y a sus cómplices, que pretenden destruirla” con tal de mantenerse en el poder. Y en el caso de que la reforma finalmente prospere, ha adelantado que Vox la recurrirá ante el Tribunal Constitucional.

El líder ultraderechista ha afirmado que en las próxima elecciones generales no solo va a garantizar a los españoles “que el próximo Gobierno restaure el Código Penal para devolverlo a la situación anterior”. También ha añadido que van “a pedir el apoyo a los españoles para que se pueda hacer un referéndum nacional en España que debata sobre la ilegalización de los partidos que pretenden destruir nuestra unidad política, social y territorial”.

Abascal ha sentenciado que “este Parlamento y este Gobierno no representan fielmente la voluntad de los españoles”, como ya dijeron en la moción de censura que presentaron en el año 2020, pero ahora cree que “todavía representan menos la voluntad de los españoles”. “Estamos firmemente convencidos de la ilegitimidad del Gobierno”, ha zanjado.

Por ello ha anunciado que su partido convocará “a todos los españoles a combatir al Gobierno, no solo en el Parlamento sino en las calles: ”Hacemos un llamamiento a los españoles por encima de ideologías políticas y al resto de partidos y también a las organizaciones cívicas a apoyar una manifestación masiva en Barcelona el próximo sábado, 19 de noviembre, y en toda España el próximo 26 de noviembre“, ha anunciado el líder de extrema derecha.