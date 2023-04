Podemos insiste en las primarias abiertas para acudir al acto de Sumar en Madrid

Podemos no va a ceder en sus posiciones hasta mañana y todas las partes cuentan ya con que la dirección estará ausente en el acto en el Polideportivo Magariños de Madrid en el que Yolanda Díaz anunciará su candidatura a las Presidencia del Gobierno. Aún así, la secretaria general, Ione Belarra, ha lanzado este sábado una última llamada a la vicepresidenta segunda del Gobierno para que firme una declaración en la que suscriba el compromiso de que las listas a las elecciones generales se decidirán en un proceso de primarias abiertas.

Las negociaciones están paralizadas este el lunes y las posiciones siguen en el mismo punto. Podemos quiere que en la declaración que empezaron a redactar los equipos negociadores de ambas partes el fin de semana pasado figure un compromiso para unas primarias abiertas, pero en Sumar, donde garantizan que habrá un proceso democrático para elegir las listas, precisan sin embargo que el mecanismo concreto se tiene que abordar en una negociación con todos los partidos, más de quince, a los que Yolanda Díaz quiere unir en una misma plataforma política.

A pesar de la ausencia de contactos, Belarra ha lanzado este sábado una última llamada, un último intento de alcanzar un acuerdo para esa declaración, pero sin mover un milímetro su línea roja. “Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto de presentación de su candidatura, largamente esperada. Basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos una declaración en la que nos comprometamos a firmar unas primarias abiertas para elegir el mejor equipo para la próxima legislatura”, ha dicho en su intervención en la reunión del Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de decisión del partido entre asambleas.

Belarra ha hecho un alegato en favor de la unidad del espacio de la izquierda, incluso entre aquellas que, ha dicho, “tienen otra forma de hacer política” o representan “intereses diferentes”. Esa es la única forma de reeditar el Gobierno de coalición y no solo eso, convertir a la izquierda en primera fuerza. “Nosotras no nos conformamos con revalidar el gobierno de coalición. Queremos ser la fuerza mayoritaria, necesitamos gobernar con mas fuerza porque muchos cambios no llegarán hasta que la izquierda transformadora sea quien lidere”, ha lanzado.

La secretaria general de Podemos ha reivindicado que su partido, a lo largo de su corta historia, ha “trabajado para construir un espacio amplio, unido y plural, desde el Partido Comunista hasta Los Verdes”, algo que solo se ha conseguido en España, además de recientemente en Francia. “Hoy tenemos la oportunidad de reconstruir esa unidad. Podemos va a trabajar sin descanso por la unidad, es el motor de los principales cambios y transformaciones de este país en la ultima década”, ha defendido.

Pero para lograr esa unidad, ese espacio amplio con actores que incluso representan “intereses diferentes”, Belarra cree que Podemos debe ser la fuerza imprescindible. “Creo que es legítimo que haya algunas personas, incluso dentro de nuestro espacio, que piensen que Podemos tiene que jugar un rol secundario”, ha planteado en primer lugar, para contraponer que la “fuerza” de su partido es “absolutamente imprescindible para revalidar el Gobierno de coalición y seguir impulsando las transformaciones pendientes”. Por eso, entiende la secretaria general, si hay un disenso en el espacio para resolver el peso que debe tener Podemos, la “única forma” de resolverlo es “con unas primarias abiertas donde cualquiera pueda votar, toda la gente, venga de donde venga, para elegir el mejor equipo posible para esta tarea inmensa, para tratar de ser la primera fuerza”.

“Aplicar el principio democrático, preguntar a la gente es lo que siempre hace posible las transformaciones más profundas. Sin primarias, la militancia del PSOE jamás le hubiese ganado la partida al aparato, Pedro Sánchez no habría vuelto a ser secretaria general del PSOE y hoy no tendríamos un Gobierno de coalición progresista en España”, ha recordado Belarra.

“Le pido a Yolanda Díaz que cerremos ya ese acuerdo y nos pongamos todas juntas a hacer campaña, a recorrer España apoyando a los candidatos y candidatas autonómicos y municipales de Unidas Podemos. Las elecciones municipales y autonómicas son clave para la vida de millones de personas, para garantizar el derecho a la vivienda, para garantizar la sanidad y la educación públicas, la atención a la dependencia, las rentas garantizadas o el derecho efectivo al aborto. Por eso, Podemos va a volver a darlo todo en estas elecciones”, ha defendido.