Una nueva bronca provocada por Vox obliga a suspender el Pleno de la Asamblea de Ceuta

El presidente de la Asamblea de Ceuta, el popular Juan Vivas, ha suspendido este lunes el Pleno de la ciudad después de que el diputado de Vox Carlos Verdejo haya acusado de "promarroquíes" a los parlamentarios Fatima Hamed y Mohamed Alí, según los vídeos que ha publicado el Faro de Ceuta.

Todo ha comenzado con una intervención de Verdejo, en respuesta a Hamed, la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta. "Respecto a la señora Ahmed, que habla de romper nuestra consistencia. Está rota desde que usted y los promarroquíes están en esta asamblea", ha acusado el portavoz de la formación de extrema derecha.

Las duras palabras han provocado la reacción de Vivas: "Lo que usted hace es un daño letal a Ceuta, porque esas son las tesis de Marruecos". Vivas ha continuado: "Las tesis de Marruecos es que en la sociedad de Ceuta, ciudad a la que califican de ocupada, está compuesta por una población española y por población marroquí Y asocian marroquí a musulmán". "Son las tesis de Marruecos y están las tesis que Marruecos quiere oír", ha zanjado.

"Que quede claro. Todos los miembros de esta asamblea somos y nos sentimos españoles. Que se oiga aquí y también en Rabat, que también es necesario", ha continuado después, mientras el tono en la Asamblea se ha ido abroncando.

Verdejo ha insistido en el tono hasta que Vivas le ha preguntado: "¿Dónde están las pruebas de que aquí haya algún miembro de la Asamblea que le está prestando servicio a Marruecos?".

"En cada una de las propuestas y los discursos de esta asamblea. Otra cosa es que a usted ese discurso le gusta porque le permite seguir con su chiringuito", ha respondido el portavoz de Vox. En esos momentos, el presidente de la Asamblea ha suspendido el Pleno entre gritos de los diputados.

Antes, Hamed había interpelado a Verdejo: "No sé si es consciente no solo del daño que le hace a la ciudad sino de lo ridículo y cateto que es cuestionar la nacionalidad de la gente por su credo religioso". "¿Para eso quiere usted el pin parental? ¿Qué pretende enseñar a los niños y niñas, que si no se es católico, apostólico y romano no se es un buen español?", le ha espetado.

Esta no es la primera bronca en el Pleno protagonizada por la formación ultraderechista. El 27 de mayo Vivas se vio también obligado a suspender un Pleno, aunque se reanudó posteriormente, por un enfrentamiento verbal entre diputados de Vox y del PP.

Se trata además de una nueva escenificación del distanciamiento entre ambas formaciones después de la ruptura en noviembre del año pasado del pacto de Gobierno que habían alcanzado hacía menos de un año.