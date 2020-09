Vox amenaza al PP en vísperas de la moción de censura con personarse como acusación popular en el caso del espionaje a Bárcenas

El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este martes que su partido estudia personarse como "acusación popular" en la causa abierta en los tribunales sobre el llamado 'caso Kitchen', el operativo supuestamente organizado por el Ministerio del Interior durante el mandato de Mariano Rajoy para espiar al extesorero del partido, Luis Bárcenas. "Es un caso gravísimo", sostienen en Vox. Sin embargo, Espinosa de los Montero ha afirmado que no apoyan la creación de una comisión de investigación en el Congreso sobre el espionaje a Bárcenas porque no quieren "alinearse con la turba separatista" que votará a favor de la iniciativa, impulsada por el PSOE y Podemos. El partido de extrema derecha se abstuvo en la Mesa durante la tramitación de la petición. Según el portavoz , estos grupos solo buscan "hacer un juicio paralelo" sobre un caso que no afecta a la actual dirección del PP sino a un Gobierno de épocas anteriores.

En una rueda de prensa celebrada tras la Junta de Portavoces, el portavoz de Vox ha insistido en que el Congreso debe servir solo para controlar al Ejecutivo o para investigar hechos ocurridos en la legislatura actual pero no a gobiernos anteriores. Para ello ha puesto como ejemplo la posibilidad de que en la Asamblea de Madrid se pretendiera investigar a ejecutivos socialistas anteriores, situación que para ellos no tendría sentido por lo que se opondrían.

Con estas dos decisiones el partido de Santiago Abascal da una de cal y otra de arena a Pablo Casado en vísperas de la presentación de la moción de censura contra Pedro Sánchez a la que intentan atraer, sin éxito, al PP. De hecho, Espinosa de los Monteros ha insistido en pedir al líder del PP su apoyo y ha lamentado que ningún grupo esté dispuesto a recoger el guante a su iniciativa, que, según ha dicho, "se registrará antes de que acabe este mes de septiembre". El portavoz de Vox ha reiterado que Abascal está dispuesto a defender la moción "tan necesaria", pero sigue abierto a que sea otra persona la que la lidere. En este sentido, ha recordado que ya ofrecieron al PP presentarla pero lo rechazaron, algo que para el partido de extrema derecha demuestra que "la verdadera y única oposición es Vox".