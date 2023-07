Yolanda Díaz combate los bulos de Abascal y Sánchez se centra en defender las políticas de la coalición

Criticó con dureza el 'cara a cara' de Sánchez y Feijóo como un formato “de otro tiempo” y afrontó al debate de este miércoles en Televisión Española dispuesta a aprovechar la oportunidad de adquirir foco en la campaña. La candidata de Sumar, Yolanda Díaz, protagonizó la mayor parte de encontronazos con el líder de la ultraderecha, Santiago Abascal, al que Alberto Núñez Feijóo dejó solo como representante del bloque de las derechas frente al tándem de izquierdas encarnado por Sánchez y Díaz.

El candidato del PSOE, Pedro Sánchez, se centró durante buena parte de las intervenciones en defender las políticas de su Gobierno de coalición, al que reivindicó como fórmula a revalidar en las urnas con su vicepresidenta segunda como aliada. Sánchez señaló también de manera recurrente la ausencia de Feijóo. “No está aquí porque le da vergüenza comparecer junto a usted”, le dijo al candidato de Vox. Yolanda Díaz, en su primera intervención, había dicho: “Feijóo está aquí representado por el señor Abascal”.

La candidata de Sumar, situada en el plató justo en medio de Sánchez y Abascal, arremetió con especial dureza contra los bulos desplegados por el líder la ultraderecha en materia de feminismo, que llegó a definir como “una ideología perniciosa”. “Se crean tribunales de excepción para hombres, y la ley de violencia de género es utilizada de manera fraudulenta en procesos de divorcio”, dijo el candidato de Vox, que también se refirió a la ley trans como un texto legal que permitía la impunidad de abusos a un hombre “si se autopercibe de género femenino”.

“Deje de reírse de las mujeres”, le respondió Yolanda Díaz, que mostró una foto de dos concejales de Vox en Valencia durante un minuto de silencio para honrar a una mujer asesinada por violencia machista. “¿Sabe quiénes son? Son sus dos diputados en Valencia. ¿Sabe de qué se ríen? De un minuto de silencio. ¿Sabe por qué nos matan? Porque somos mujeres. Dejen de reírse de nosotras, las mujeres no somos mercadeo electoral”, le espetó.

La vicepresidenta segunda también se empleó a fondo en combatir algunos de los argumentos falsos expuestos por Santiago Abascal, que llegó a recriminarle al Gobierno haber sacado adelante la reforma laboral con el apoyo de EH Bildu. “No, Bildu votó con ustedes en contra de la reforma laboral”, le corrigió la candidata de Sumar.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo también puso en aprietos al candidato de extrema derecha que culpó a la inmigración de un reciente asesinado en el barrio madrileño de Lavapiés. “¿Ha pedido disculpas por decir que fue una persona migrante quien asesinó a una mujer en Tirso de Molina? Fue una persona de San Lorenzo de El Escorial. Usted miente, es como el señor Feijóo, teletipos y Google, en referencia a la argumentación del líder del PP según la cual no supo a qué se dedicaba Marcial Dorado porque en los noventa no existía internet. ”Mantengo lo que dije en ese mensaje más allá de hacerme eco de una noticia que no era cierta“, fue lo más que acertó a decir el líder de Vox.

Sánchez, en defensa de la coalición

El presidente del Gobierno dedicó parte de su primera intervención a afearle a Alberto Núñez Feijóo tanto su ausencia como las mentiras que empleó en su 'cara a cara'. “Aseguran que han revalorizado las pensiones, pero no es verdad, es una auténtica mentira”, dijo. El candidato socialista a las generales también arremetió contra Abascal, principalmente, en cuanto a la política de Medio Ambiente.

“Negar la emergencia climática es casi tanto como negar que la tierra es redonda. Eso lo hacen fanáticos como Trump, Bolsonaro y lo hacen ustedes. Negar el cambio climático es un atentado contra nuestros jóvenes, una política suicida”, criticó.

En buena parte de sus intervenciones, el presidente puso en valor la gestión del Gobierno con la pandemia y la guerra frente a los “antivacunas, los negacionistas y los de las caceroladas”. Y sacó pecho de la “solución ibérica” con la crisis energética por la guerra de Ucrania que, dijo, quisieron tumbar desde la derecha en Europa.

El candidato del PSOE también entró al cuerpo a cuerpo con Abascal por las críticas del líder de Vox a la ley del 'solo sí es sí'. “Nosotros siempre defendemos a las mujeres y a veces cometemos errores, ustedes siempre cometen errores porque siempre protegen a las machistas”, respondió el presidente, que recordó que Vox es el único partido que no firmó el pacto de estado sobre violencia de género. En ese punto, Sánchez defendió que la ley del 'solo sí es sí' “es una buena ley” porque “ataja uno de los problemas que tienen las mujeres, que son las agresiones sexuales”.

Cercanía entre Sánchez y Díaz y recados de la vicepresidenta

Durante todo el debate los candidatos del PSOE y Sumar escenificaron su cercanía llamándose mutuamente por el nombre de pila y mostrando su abierta predisposición a gobernar juntos y su defensa de las políticas desplegadas. “Que tenemos que hacer más cosas, por supuesto, pero vamos en la buena dirección. La reforma laboral que lideró la vicepresidenta del Gobierno con todo el Gobierno detrás ha dado resultados: nunca antes había habido 21 millones de personas trabajando, 9 millones de mujeres ocupados o la tasa de paro juvenil tan baja”.

A pesar de esa sintonía exhibida entre los dos socios de gobierno durante todo el debate, Díaz aprovechó dos momentos para lanzar críticas a Sánchez por la falta de ambición en determinadas políticas durante esta legislatura. El primero, cuando Sánchez sacó a relucir la política de pensiones del Gobierno y la líder de Sumar le advirtió que una de sus líneas rojas para pactar una nueva coalición estará en la edad de jubilación. “Señor Sánchez, una línea roja: no se va a alargar la edad de jubilación”, le dijo la vicepresidenta segunda para recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, habló al comienzo de la campaña de la necesidad de estudiar un posible retraso de la edad de jubilación para determinadas profesiones.

En un segundo momento, la líder de Sumar criticó a Sánchez por la falta de ambición del PSOE a la hora de aprobar una ley de vivienda que, dijo, llegó “tarde y recortada”. “La ley de vivienda ha llegado tarde y recortada. Defendemos un parque público de vivienda, acabar con políticas fallidas, como las que defendéis vosotros de bonificaciones fiscales. No queremos defender a los buitres y sí limitar el alquiler de forma real”, apostilló la ministra cuando el presidente defendía las políticas sobre vivienda que lleva el PSOE en su programa.

Minutos de oro

Los minutos de cierre del debate condensaron la pugna escenificada durante las intervenciones anteriores. Yolanda Díaz comenzó con una advertencia. “España es mucho mejor que ellos; no vamos a volver al pasado, vamos a mirar al futuro pero para eso te necesitamos a ti”, dijo en referencia a PP y Vox. Pero a continuación volvió al tono propositivo del inicio de su campaña. Te necesitamos a ti para luchar contra el cambio climático, para alquileres justos, amar sin miedo, cultura sin censura, por la juventud, por las mujeres libres. El próximo domingo vota por ti“, defendió.

“Les pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas”, continuó con ese hilo Pedro Sánchez. El candidato socialista aprovechó también su último minuto para recordar en esos últimos segundos para recordar la ausencia del líder de la oposición y para repasar los principales hitos de su mandato: “Hace cuatro años pedí su voto para subir las pensiones y lo hicimos, ahora pido su confianza para blindar las pensiones del futuro; hace cuatro años pedí su voto para crear el ingreso mínimo vital, para crear más y mejores empleos y lo hemos hecho”.

Y Abascal, para enmendar todo eso: “Quiero poner fin a este Gobierno, pero no basta con echar a Pedro Sánchez, hay que derogar todas las políticas que nos han traído hasta aquí”.

––––––––––––––

Nuestra voz es más necesaria que nunca

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso elDiario.es se ha convertido en un medio muy incómodo, que algunos querrían callar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre, que no blanquea a los ultras ni está capturado por la derecha. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en España si elDiario.es no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué España nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en este país, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es