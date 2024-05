Una cinquantena de persones protesten contra la nova ordenança cívica de Palma i exigeixen “poder viure en autocaravanes”

Més d'una cinquantena de persones s'han concentrat aquest dissabte, entre les 10.00 i fins a les 12.00 hores, a la plaça de Cort, per protestar contra la nova ordenança cívica de l'Ajuntament de Palma, i per exigir “poder viure en autocaravanes” davant la manca d'habitatge, perquè, segons la seva opinió, aquesta és “l'arrel del problema, no les autocaravanes, que són la conseqüència de les males polítiques” que han estat dutes a terme pels governants.

Així s'ha manifestat un dels representants del col·lectiu d'autocaravanes, que ha convocat la mobilització, Javier González, en declaracions als mitjans de comunicació. González ha explicat que ell viu en una autocaravana “a causa de la situació de l'habitatge”. Tot i les crítiques d'algunes associacions de caravanistes d'oci, ha ressaltat que els que viuen en autocaravanes, com ell mateix, “intenten mantenir un ordre cívic, cridant l'atenció als que no compleixen [les ordenances], en alguns casos, fins i tot recorrent a la Policia”.