Treballadors precaris expulsats d'un campament de caravanes: “Jo me n'aniria d'aquí demà mateix, però no puc”

La situació de les persones que resideixen al campament de sa Joveria, a Eivissa, és alarmant. Assetjats pels alts preus de l'habitatge a l'illa, molts van decidir viure en caravanes per tenir, almenys, un sostre on dormir. El lloc escollit per aparcar els seus vehicles va ser el pàrquing dissuasiu de sa Joveria. Tot i això, ara l'Ajuntament de la capital ha decidit marcar els seus vehicles amb adhesius d'“abandonat” i els ha instat a deixar el lloc abans que precintin el recinte i les grues procedeixin a desallotjar l'àrea. Els residents asseguren que els serveis socials del Consistori no els ofereixen cap ajut, encara que se'ls va derivar a les oficines municipals.

“Tot i que no tinc papers, faig feines esporàdiques que em deixen subsistir. Visc aquí amb el meu fill. Ell està en la mateixa situació que jo”, explica Juancho, ciutadà colombià, a elDiario.es. “Estem esperant l'asil que hem sol·licitat. Vam venir de la península, on no hi ha tanta feina. Ho hem passat malament aquí, però almenys podem ingressar uns diners en negre que ens permeten viure. Hem hagut de dormir al carrer, després vam estar 2 mesos al cotxe”, explica l'home, al voltant de 30 anys, que assegura que aquell moment va ser molt dur perquè va haver de suportar robatoris mentre dormia. “Em van treure fins i tot el cel·lular”, assegura.

“Fins que vam poder estalviar uns diners per comprar la caravana”, afegeix. Juancho explica que se l'han portat de Palma i que viuen decentment, com ha comprovat aquest diari. “Aquí mai no hi ha problemes, la gent que viu aquí és treballadora, no hi ha drogues, res. L'únic que volem és sortir d'aquí com més aviat millor, però de moment no tenim cap altra opció. Les habitacions compartides ja són a més de 1.000 o 1.200 euros i amb aquests preus no és possible”, puntualitza.

No tinc papers. Faig treballs esporàdics. Vaig estalviar diners per a una caravana i ara visc a sa Joveria. Aquí mai hi ha problemes Juancho — Resident a sa Joveria

Els treballadors estrangers, que es troben vivint als terrenys de sa Joveria, asseguren que en algunes ocasions han parlat amb l'Ajuntament, que els ha ofert ajudes, com vals per comprar que mai no han arribat. “Ens han arribat a dir que tornem al nostre país. Això és molt dur per a un sol·licitant d'asil”, explica Juancho. “Haurien de donar suport a les persones que arriben, donar-los una petita ajuda perquè puguin arrencar. Ara em queden 6 mesos perquè em donin una resposta. De moment ningú m'ha dit si em concediran l'asil o no”, assegura.

“És el peix que es mossega la cua”, adverteixen. “Com que no estem empadronats no podem començar a posar la nostra situació en regla i, per tant, no podem treballar legalment i tenir els diners suficients per llogar un habitatge”. El mecanisme que estableix la Llei d'Estrangeria per a la legalització de la seva situació, quan han entrat al país de forma irregular, és el següent: el primer requisit és empadronar-se, de manera que accedeixes a l'atenció sanitària i pots començar a sol·licitar la residència que es pot demorar fins a 3 anys. Tot i això, a causa del desorbitat preu de l'habitatge a Eivissa, és molt difícil accedir a un lloguer i, per tant, empadronar-se.

Com els preus de l'habitatge estan disparats a Eivissa, és molt difícil empadronar-se, per la qual cosa els migrants tenen complicat poder regularitzar la seva situació i molts d'ells es veuen obligats a dormir en caravanes

Un altre dels residents en aquesta zona és Gabriel, un argentí que treballa com a electricista quan troba alguna feina en negre, perquè també està encara sense papers. L'home posa de manifest que la situació en què es troba no és la ideal, “però no em queda més remei” fins que li concedeixin la residència provisional. “Jo me n'aniria d'aquí demà mateix, però no puc. On vaig?”, es pregunta. “Fa un any que visc a Eivissa i en aquest mateix lloc. M'han fet moltes entrevistes de feina. Al meu país vaig treballar durant molt de temps en una de les empreses més grans del sector com a cap de torn, però quan dic que no tinc papers ningú vol contractar-me”, afegeix. L'home viu amb el seu fill a la caravana i fa nyaps per sobreviure. “Un ventilador aquí, una altra cosa allà, però no paguen gaire. El meu fill treballa a l'obra, també sense papers. L'única solució és esperar”, narra.

Porto un any vivint a Eivissa i en aquest mateix lloc. M'han fet moltes entrevistes de treball. Al meu país vaig treballar durant molt de temps, però quan dic que no tinc papers ningú vol contractar-me Gabriel — Resident a sa Joveria

53 vehicles hauran d'anar-se'n

El cap de setmana passat la Policia va realitzar un control de vehicles a sa Joveria, “identificant un total de 53 en presumpte estat d'abandonament”, però només cal donar una ullada al lloc per adonar-se que les caravanes estan habitades: petits horts, jardineres, roba estesa, penjadors, motos, cotxes, galledes de reciclatge… i gent. Persones que, a causa de la carestia de l'habitatge, han optat per viure als seus vehicles, la majoria aparcats just darrere del CEIP sa Joveria i l'Hospital de Can Misses, amb el teló de fons de la central elèctrica de Gesa i Dalt Vila, Patrimoni de la Humanitat.

Alhora, alguns dels que hi viuen eren presents quan la policia va arribar i els seus vehicles van ser marcats amb adhesius d'“abandonat”, segons asseguren a elDiario.es. “Els agents ens van tractar amb total amabilitat perquè alguns dels seus companys també vénen a viure aquí a l'estiu, gairebé que van demanar disculpes, però comprenem que és la seva feina”, relata Juancho. “Van posar els adhesius a totes les caravanes aparcades”, insisteix.

El Consistori, tot i això, afirma en un comunicat que les marques als 53 vehicles inspeccionats “adverteixen sobre el seu estat i de la necessitat de retirar-los del lloc”. “Després de passar 15 dies des de l'avís, la Policia Local tornarà a la zona per comprovar si s'han retirat perquè l'ordenança permet l'estacionament d'un vehicle a la mateixa zona durant 15 dies”, asseguren fonts municipals. A més, afegeixen que tots els vehicles de menys de 3.500 quilograms i quatre rodes que ja han arribat al final de la seva vida útil “han de ser tractats com a residus sòlids urbans molt tòxics en un centre de descontaminació”, puntualitzen.

La Policia Local, a instàncies de l'Ajuntament, ha marcat 53 vehicles com "abandonats" -encara que resideixi gent en ells- i els dona 15 dies per a marxar-se abans que es barri el recinte i les grues procedeixin a desallotjar l'àrea

L'estiu passat el Consistori calculava que almenys 37 persones residien al lloc, xifra que ha augmentat en aquestes dates abans de la temporada si les 53 caravanes assenyalades estan habitades, tal com asseguren les persones afectades per aquesta situació a elDiario.es. “La Policia va fer el que els van demanar i amb aquests adhesius ja tenen l'excusa de retirar els vehicles, però no estan abandonats, són ca nostra”, exclama Gabriel. Tant Juancho com ell asseguren que els seus vehicles tenen tots els papers en regla.

Al campament hi ha persones en tractament a l'hospital

Al campament de sa Joveria hi ha persones amb diferents perfils, tant espanyols com estrangers: professores del col·legi, electricistes, bombers, treballadors de la construcció… Fins i tot resideixen en aquest espai persones que reben tractaments al proper Hospital de Can Misses, l'únic centre hospitalari de l'illa d'Eivissa. “Tenim una senyora que està en tractament del seu càncer amb quimioteràpia, també hi ha un senyor que està esperant una operació de cor”, assegura Pablo, cap de cuina resident a sa Joveria, que aquests dies està exercint com a portaveu voluntari de les persones residents al lloc.

Tenim a una senyora que està en tractament del seu càncer amb quimioteràpia, també hi ha un senyor que està esperant una operació de cor Pablo — Resident a sa Joveria

Els treballadors i les treballadores residents en aquest espai demanen solucions. “No volem molestar ningú, només sol·licitem que se'ns doni una solució. Si l'Ajuntament no ens pot oferir un pàrquing, que no entorpeixin les llicències que es puguin atorgar a algun espai privat que ens pugui acollir”, explica el jove espanyol. “Estic esperant a començar a treballar. Quan començo ja no paro en tota la temporada. La situació és molt greu, ja no és que visquin treballadors del col·legi i l'hospital, sinó que també hi ha pacients i això ja no es pot consentir”, argüeix. Després de la visita de divendres en què es van posar els adhesius als vehicles, els agents es van tornar a personar dissabte passat informant-los que possiblement se n'hauran d'anar del lloc “perquè tancaran tot el recinte” i els han dit “que el que es quedi a dins el trauran les grues”, exposa.

“No sé per què tenen problemes amb nosaltres. Diuen que és per les escombraries, però no n'hi ha, nosaltres no embrutem aquest lloc. El que sí que he vist són cotxes que llencen les escombraries al terreny del costat, i això és el que han netejat”, expliquen els afectats. Fonts de l'Ajuntament asseguren a elDiario.es que s'han retirat d'aquest espai 5 tones de residus “en tan sols dos dies”. “Hem rebut moltes queixes per les males condicions en què es troba la zona i per això hem decidit dur a terme una actuació integral als aparcaments dissuasius de sa Joveria per l'elevada quantitat de residus i enderrocs acumulats a la zona”, explica el quart tinent d'alcalde i regidor de Medi Ambient i Neteja, Jordi Grivé. Però les persones residents insisteixen que aquests materials no procedeixen de les caravanes. En el moment que elDiario.es s'ha personat al lloc els residus havien estat retirats i una excavadora feia feines a la zona. L'àrea on es troben les caravanes es trobava en bon estat i amb signes visibles d'estar ocupades.

On no es van personar ni la Policia ni els dispositius municipals va ser als campaments de barraques i tendes de campanya situades a zones més amagades de l'aparcament de sa Joveria, on també resideixen diverses persones. Així mateix, al solar limítrof de propietat privada es troben estacionades més caravanes que, segons alguns testimonis, “paguen uns diners pel lloguer del terreny que ocupen el propietari del solar”. “Això és el que volem nosaltres, que se'ns donin solucions. No som delinqüents”, conclouen. El Pla Territorial Insular de l'illa d'Eivissa (PTI) només permet “acampar” amb caravana, autocaravana, furgoneta i tendes de campanya en espais autoritzats, és a dir, a càmpings, i prohibeix el seu estacionament en sòl rústic comú i en espais naturals.

“No sabem res”

“Aquí no en sabem res”. És la resposta que l'oficina del Servei d'Acollida Municipal està donant a les persones que resideixen a sa Joveria després que el dispositiu de serveis socials, acompanyat de la Policia Municipal, els hagi entregat targetes d'aquest servei. Fonts municipals asseguren que el dispositiu que va actuar el cap de setmana passat tenia com a objectiu “conèixer de primera mà les necessitats de les persones que resideixen en aquests moments en aquest enclavament”.

Segons informa l'Ajuntament a les seves xarxes socials, el propòsit és disposar d'un “mapa de la situació actual” de l'assentament per “proporcionar l'atenció adequada”, tal com assegura en un vídeo a Instagram la regidora de Serveis Socials, Maria Dolores Penín. A la publicació apareix també l'alcalde de la localitat, Rafael Triguero, conversant amb els agents.

Les fonts esmentades expliquen que des del departament de Benestar Social es fa seguiment d'aquestes persones, encara que no han especificat el número, tot i ser requerit per aquest mitjà. “Si les persones que resideixen als assentaments acudeixen a les UT's municipals, s'obre expedient i se'n fa seguiment. Però és clar, és voluntari”, puntualitzen. Tot i això, les persones afectades insisteixen que això no és així. “Al Servei d'Acollida Municipal on ens van derivar no ens atenen”, insisteixen.