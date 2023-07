ENCUESTA | ¿Quién ha ganado el debate entre Sánchez, Díaz y Abascal en TVE?

A sólo dos días de que acabe la campaña para pedir el voto, RTVE ha celebrado este miércoles el último debate electoral con tres de los candidatos a la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez (PSOE), Santiago Abascal (Vox) y Yolanda Díaz (Sumar).

El candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, rechazó participar. Sí lo hizo el pasado 10 de julio en un cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia.

Con una duración de 90 minutos, el 'debate a tres' de RTVE ha constado de tres bloques temáticos: economía, políticas sociales, y pactos de Estado y pactos postelectorales. También del llamado 'minuto de oro': el turno final de un minuto para cada participante.

Aquí te informamos sobre algunos de los momentos más destacados del debate:

-Pedro Sánchez: “A Feijóo le da vergüenza aparecer al lado de Abascal, por eso no está en el debate”

-Díaz pide a Abascal que “deje de reírse” de las mujeres

-Abascal miente al afirmar que la reforma laboral se aprobó gracias a EH Bildu: la formación vasca votó en contra

-Abascal, sobre el bulo xenófobo que compartió: “Mantengo lo que dije más allá de hacerme eco de una noticia que no era cierta”

-Pedro Sánchez defiende que la ley del 'solo sí es sí' “es una buena ley” aunque asegura que se cometieron “errores”

-Yolanda Díaz reprocha a Sánchez que la ley de vivienda “ha llegado tarde y recortada”

