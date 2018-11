Abel Caballero vuelve a darlo todo con las luces de Navidad: "La música y la luz van a vivir en el árbol in our Christmas time"

Abel Caballero lo ha vuelto a hacer. Si el alcalde de Vigo ya destacó por su efusividad a la hora de anunciar la iluminación navideña el pasado septiembre desafiando a las principales capitales mundiales, este sábado no se ha quedado atrás en el día en que estas luces se han encendido oficialmente en las calles de la ciudad gallega.

Con una confusa mezcla entre español e inglés, Caballero ha anunciado el inicio de periodo prenavideño a los vecinos presentes en la Porta do Sol: "La música y la luz van a vivir en Vigo en el árbol in our christmas time", ha dicho el alcalde socialista.

De Abel Caballero para el mundo... pic.twitter.com/XM1b9uA6AJ — Luís Pardo (@luipardo) 25 de noviembre de 2018

Inmediatamente después, ha dado paso también en inglés a una canción navideña: "So, we are going to listen just Happy Christmas, de John Lennon (Así que vamos a escuchar Happy Christmas, de John Lennon)". "¡Con las luces, con la música, sean todos bienvenidos!", ha añadido a voz en grito para terminar su intervención.

Hace un par de meses, cuando los operarios del Ayuntamiento de Vigo empezaron a colocar las luces y adornos luminosos, Caballero anunció que "nueve millones de lámparas LED" iban a iluminar las calles de la ciudad.

Pero el anuncio no se quedó ahí. Caballero desafió a otros alcaldes de grandes ciudades del mundo: "Que sepan los alcaldes de Londres, de Tokio, de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín que vamos a ser el no va más. Ya no cito Madrid o Barcelona porque se nos quedan pequeñitos. Que se preparen" declaró el corregidor.