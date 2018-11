El efusivo saludo entre Putin y el príncipe heredero saudí en la cumbre del G20 en Argentina

Choque de manos y risas. El presidente ruso Vladimir Putin y el príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán, señalado por la CIA como posible responsable del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, se han saludado este viernes con gran efusividad en Argentina durante la cumbre del G20.

El gesto se ha producido cuando ambos líderes se sentaban a la mesa, uno junto al otro, en el plenario del encuentro de las veinte mayores economías desarrolladas del mundo.

Se trata de la primera vez que el heredero de la monarquía del país árabe y el mandatario ruso coincidían después del citado asesinato, que ha conmocionado a la comunidad internacional. Sin embargo, el saludo entre ambos no ha sido en absoluto frío; más bien todo lo contrario. Al verse, los dos dirigentes han 'chocado los cinco' con expresión claramente sonriente, y el príncipe saudí ha golpeado la mano de Putin un par de veces en señal de complicidad.

El encuentro no solo llega en un momento delicado para Mohamed bin Salmán, cuya imagen ha quedado gravemente empañada por su papel en el asesinato del periodista, sino también para Putin. Las horas previas a la cumbre de Buenos Aires han estado marcadas por el conflicto entre Rusia y Ucrania en el Mar Negro, que ha llevado a Donald Trump a cancelar el encuentro bilateral que tenía programado con el presidente ruso.

El saludo entre Putin y Bin Salmán ha sorprendido al ministro de exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, que ha reaccionado con estupor. A esta hora todavía se desconoce si finalmente Turquía, en cuyo territorio se produjo el asesinato de Khashoggi, aceptará la invitación saudí para celebrar una reunión entre Bin Salmán y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la cumbre.

Turkish FM reacts after Putin-MBS loud high-five handshake pic.twitter.com/jA43lrmUSo — The'Nimr'Tiger (@Souria4Syrians) 30 de noviembre de 2018

Putin no ha sido el único en saludar a Bin Salmán. De una forma menos efusiva y sin cámaras delante, Donald Trump ha mantenido una breve conversación con el príncipe heredero saudí. Fuentes de la Casa Blanca han explicado que "ambos han intercambiado unos breves comentarios amables en la sesión plenaria de líderes". "No tuvimos ninguna discusión. Podríamos haberlo hecho, pero no tuvimos ninguna", ha explicado Trump sobre esa conversación.

El presidente estadounidense afirmó la semana pasada que mantendría un encuentro bilateral con Bin Salmán si ambos coincidían en la cumbre del G20, pero finalmente la Casa Blanca decidió no programar esa reunión por supuestos problemas de agenda. Este viernes el asesor se seguridad nacional de Trump, John Bolton, ha confirmado que Bin Salmán y Trump no mantendrán un encuentro privado.