La agenda del Gobierno para este miércoles: cofradías, hermandades y santos

La Constitución española establece que el Estado español es aconfesional, es decir, no pertenece a ninguna confesión religiosa. Así lo recoge el documento en su artículo 16: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal". De esta forma, entre la Iglesia católica y el Estado debe haber una separación definida.

La RAE también deja la definición del término 'aconfesional' bien clara:

No obstante, el gabinete de Mariano Rajoy no lo acaba de llevar a la práctica. La agenda del Gobierno programada para este miércoles dista mucho de ser la de un Ejecutivo aconfesional. Los ministros de Defensa, Justicia, Interior y Fomento tienen programados varios eventos a lo largo de la jornada y sólo hay uno que no es de carácter religioso.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, tiene previsto asistir al acto de liberación del preso indultado que tiene lugar durante la procesión del perdón en Málaga. "A propuesta de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Rico", apuntan.

Por su parte, María Dolores de Cospedal acudirá a la procesión de la "Hermandad Sacramental y Cofradías Fusionadas de Málaga". El ministro del Interior va a recibir una medalla por parte de la misma cofradía que organiza la procesión a la que asistirá Catalá.

El único que sale de la provincia de Málaga - y de la monotemática de los actos- es Íñigo de la Serna, el ministro de Fomento, que visitará un hospital en Almería y luego recibirá el Escudo de Oro de la diputación andaluza.