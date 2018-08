La ola de calor hace que el pico más alto de Suecia deje de serlo

La ola de calor que azota Europa ha producido un cambio bastante significativo en la geografía de Suecia. El que era el pico más alto del país hasta hace pocos días, en el monte Kebnekaise, probablemente ha dejado de serlo a causa de las altas temperaturas. La cima sur de esta montaña, coronada por un glaciar, se está derritiendo y esto ha provocado que sea el otro pico del Kebnekaise el que gane ese título.

Hace un mes, el pico helado se elevaba 2.101 metros sobre el nivel del mar, y este martes, después de semanas de altas temperaturas, tenía solo 2.097 metros de altitud, unos veinte centímetros más que el pico norte, que no tiene hielo, según ha informado el New York Times. Así lo ha confirmado Gunhild Rosqvist, jefe del Centro de Investigación de Tarfala cerca de la montaña.

Sweden's tallest peak is melting in record heat — melting enough, in fact, that it almost certainly isn't the tallest anymore https://t.co/M2CQCgwTKh