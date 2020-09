Del "relaxing cup of café con leche" de Ana Botella, pasando por el "it's very difficult todo esto" de Mariano Rajoy, hasta el "thank you" de Zapatero como respuesta a una periodista que le pedía que le contestase en inglés. La relación de los políticos españoles con esta lengua no ha sido especialmente buena. Hoy, el concejal del Ayuntamiento de Valencia Carlos Galiana, de Compromís, también lo ha intentado disimular.

Un concejal de Valencia utiliza la mascarilla para simular que habla inglés mientras otra persona pone su voz

Valencia se presentaba como candidata para obtener la Capitalidad Europea de la Innovación. La Comisión Europea pidió que el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, o el titular de innovación fuesen los que defendiesen la candidatura en un evento desarrollado completamente en inglés. Al encontrarse el alcalde en un pleno municipal, Galiana era la única opción. Y no, no sabe inglés. Con una mascarilla negra, Galiana recoge el paso de la presentadora con una perfecta pronunciación. Pero él no era el que hablaba.

Galiana, actor de profesión, movía la boca y el cuerpo mientras un intérprete le doblaba. Quizás coló en Europa, pero no aquí, donde se ha hecho viral por su interpretación.