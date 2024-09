La diputada de Podemos Martina Velarde responde a los ataques sexistas: “Estoy contenta con mi físico y soy libre”

La diputada andaluza de Podemos, Martina Velarde, ha respondido directamente a los ataques sexistas que lleva días recibiendo en redes sociales mediante un mensaje en X (antes Twitter) en el que afirma que “vista la reacción” va a dejar de llevar chaquetas. “Estoy contenta con mi físico, tengo muy trabajada la autoestima y soy libre”, ha espetado a quienes tratan de atacarla por su aspecto, y ha añadido: “Ahórrense las campañas”.

Velarde, líder de la formación morada en Andalucía, recibió diversos comentarios machistas y sexistas a lo largo de la semana tras subirse a la tribuna del Congreso ataviada con... un vestido blanco. La noche del 11 de septiembre, después de numerosos ataques, la diputada publicó un vídeo del momento en que se disponía a hablar al hemiciclo con el siguiente mensaje: “Los fachas que lloraban por las críticas a las vestimentas de la boda de Almeida, hoy se han obsesionado con mi vestido, pues ahí lo tenéis, dejad de llorar que demasiadas lágrimas de facha por aquí”.

Poco antes, ese mismo miércoles, Velarde ya había respondido a uno de los comentarios en los que se insinuaba que se dedicaba a la prostitución con una fotografía con ese mismo vestido y un sencillo mensaje: “Me lo pongo lo que me da la gana (sic.). Lo demás se lo vas a decir al juez.”

Este viernes ha explicado el por qué de haber subido a la tribuna de la Cámara Baja sin chaqueta: “El otro día llevaba una chaqueta y un vestido, me la quité, tenía calor y no me la puse más, luego la olvidé en la cafetería.” Tras ello, y “vista la reacción”, ahora ha decidido “pasar de las chaquetas” y de las campañas de acoso machistas en redes sociales.