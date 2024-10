“Este es tu último día”: despedido en directo el presentador de un programa mexicano de sátira política

No suele ocurrir que Gustavo Macalpin se quede sin palabras; pero es lo que le pasó este lunes al presentador el programa Ciudadano 2.0 del Canal 66, una televisión de Mexcali, en la Baja California (México). En un momento de la emisión irrumpió en el plató el dueño del canal, Luis Arnoldo Cabada, que procedió a despedirlo en directo.

“Vengo a agradecerte estos seis años por este trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario (…) Todo tiene un ciclo en la vida y llegó tu ciclo, este es tu último día”, dijo Cabada con una media sonrisa.

La reacción de Macalpin no parecía parte del guion: “Una sorpresa, una manera bastante extraña de que se informara. Pero bueno: yo muy contento con ustedes por la oportunidad que he tenido a lo largo de estos seis años y medio”.

Las especulaciones sobre las causas del despido apuntan a las críticas de Macalpin hacia el esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, del partido Morena. Los medios locales también citan tensiones laborales entre el periodista y la empresa.

El despido ha causado un enorme revuelo mediático en México, e incluso la presidenta del país, Claudia Sheinbaum –también de Morena– se ha referido al suceso. “Le pregunté a Marina [del Pilar Ávila] que estuvo hoy en la mañana y me dijo obviamente que no estaba de acuerdo, evidentemente es una decisión del director creo de Canal 66 de Baja California, pero si la razón fue porque hablo mal de la gobernadora, no es correcto, desde mi punto de vista”.

En un vídeo publicado con posterioridad, Macalpin tachó de “grosería” lo que hizo el dueño del canal. “Algunos dicen que fue porque precisamente en el programa de ayer critiqué al esposo de la gobernadora de Baja California. Yo dudo mucho que haya sido algo por ayer. No creo que haya sido un tema de impulso. Creo que es algo que el dueño de la televisora ya traía desde hace tiempo”.