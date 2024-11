Más de 2.400 firmas en 24 horas para impedir que el Ayuntamiento de Sevilla venda el futuro “pulmón verde” del casco antiguo

Tras conocer que el Gobierno de José Luis Sanz planea poner a la venta la parcela ubicada entre las calles Arrayán y Divina Pastora que el Ayuntamiento de Sevilla se había comprometido a destinar a un parque para los vecinos del centro, el colectivo Pulmón Verde ha puesto en marcha una recogida de firmas en el portal Change.org, que ha superado las 2.400 firmas en 24 horas bajo el lema “el pulmón verde no se vende, se defiende”.

La intención de incluir la parcela de 2.100 metros de la calle Arrayán en el nuevo Plan de Enajenaciones e Inversiones del Patrimonio Municipal de Suelo para el período de 2024 a 2027 hace peligrar las conquistas que ha ido alcanzando el colectivo vecinal a lo largo de los últimos cinco años. Así lo recuerda en su petición el colectivo vecinal que abandera esta reivindicación histórica de los vecinos del casco antiguo de Sevilla: “Desde el año 2019 venimos luchando para conseguir un parque en este solar y hemos dado muchos pasos, reuniones con la administración, quejas al defensor del pueblo, cartas al periódico, manifestaciones, carteles, mesas y más mesas en las calles del barrio”.

Por todo ello, los vecinos se muestran decididos a continuar batallando por hacer realidad el sueño compartido de contar con un espacio verde de ocio saludable en uno de los barrios más turistificados de la ciudad. “No podemos permanecer impasibles, no queremos otro pelotazo urbanístico”, concluyen en su recogida de firmas.

No sin contar “con el consenso de los vecinos”

Ante el “revuelo” que ha generado este jueves la noticia de la venta del solar de titularidad municipal, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha señalado que se “incorporará al plan de inversiones el solar de la calle Arrayán cuando esté definida la propuesta”, garantizando que “no se hará nada sin consenso vecinal”. El Gobierno del PP responde así a las acusaciones del grupo municipal socialista, que salió en defensa de los vecinos sosteniendo que “no vamos a consentir que Sanz lo venda al mejor postor para que, al final, se construya un nuevo complejo de apartamentos turísticos en el centro”.

En nombre del Partido Popular, De la Rosa reprocha al portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, que se dedique a “asustar a los vecinos con el único objetivo de paralizar y boicotear proyectos”. En ese sentido, el delegado de Urbanismo ha insistido en que “este equipo de gobierno no llevará a cabo ningún proyecto sin haberlo acordado con los vecinos”. Y ha añadido que “las prisas del PSOE le lleven a criticar un proyecto que no existe y no está aprobado, ya que el plan municipal del suelo no es para definir propuestas”.

Junto al edil socialista, la portavoz del grupo Podemos-IU en el Ayuntamiento de Sevilla, Susana Hornillo, ha lamentado que el Gobierno de José Luis pretenda enajenar esa simbólica parcela, recordando que con su puesta en venta estaría quebrantando también el compromiso político que abanderó su partido en la legislatura anterior, cuando Antonio Muñoz prometió que mantendría la titularidad pública del solar para destinarlo a un parque para el barrio.

Para Hornillo, esta operación urbanística orquestada “de espaldas a los vecinos” del centro de Sevilla “huele a pelotazo urbanístico”. Y así lo ha denunciado este viernes en el salón de plenos durante la comisión de control al Gobierno municipal. En la bancada de enfrente, De la Rosa seguía apuntando que “el proyecto que se llevará a cabo en este solar contará con el consenso de los vecinos y no se hará nada a sus espaldas”.

El tortuoso camino hasta el pulmón verde

Al incluir los terrenos de 2.100 metros de la calle Arrayán en el borrador del plan de venta de solares y edificios adscritos al patrimonio municipal, se ponen en riesgo los pasos hacia el pulmón verde que ha ido conquistando el colectivo vecinal desde 2019. “En primer lugar, conseguimos que el solar fuera público al 100%, más tarde, tras la presión vecinal, se aprobó por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento el inicio del trámite para el cambio del PGOU (requisito indispensable para la construcción del espacio verde)”, recuerdan desde el Pulmón Verde en su petición de firma.

En paralelo, entidades educativas y vecinales del barrio han realizado diversas actividades para darle uso al solar, tejiendo barrio hasta el momento de poder contar con el anhelado “pulmón verde” que le falta al casco antiguo. Después de todos esos esfuerzos, el delegado de Urbanismo alimentó las esperanzas de los vecinos en un pleno celebrado el pasado mes de enero, en el que afirmó “que ya quedaba poco tiempo para que se procediera al proyecto para el parque en el solar”, a preguntas de la presidenta del colectivo Pulmón Verde, Sandra Camps.

Desde ese momento, han continuado manteniendo reuniones con diversos responsables políticos. La última tuvo lugar la semana pasada con la delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, como asevera la propia Sandra Camps. “Nos han mentido”, deploran ahora los vecinos. Y, después de todo este camino, se declaran “hartos” de mentiras y de que “una vez más nuestra salud quede relegada a un segundo plano, apostando por sacar tajada de un terreno público, en vez de ofrecer opciones de ocio saludable y un espacio verde para compartir entre distintas generaciones”.

A pesar del hartazgo, aseguran que van a mantenerse firmes en su lucha por un “pulmón verde” para el barrio; de ahí que traten de sumar fuerzas en la petición de firmas con la que pretende demostrar que son muchos quienes defienden que “el pulmón verde no se vende”.