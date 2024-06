“Aún no sé ni dónde la mataron”: los padres de Marta del Castillo, indignados con la Justicia tras el último fallo

El caso de Marta del Castillo vivió el jueves un nuevo episodio en su interminable odisea judicial. La Audiencia de Sevilla ha absuelto al Cuco y a su madre de la condena por falso testimonio tras mentir en el juicio. Los padres de la joven asesinada en 2009, Antonio del Castillo y Eva Casanueva, han atendido a los medios en la puerta de su domicilio para anunciar que presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo y expresar su disconformidad con la sentencia.

Antonio del Castillo ha declarado estar sorprendido ante “una sentencia que no esperaba” por “ir contra el Código Penal y contra toda lógica y sentido común”. El padre, sentencia en mano, ha querido subrayar que “han tardado dos años para llenar 42 folios de paja y jurisprudencia que no procede”, y “llenos de falacias y mentiras”. No ha ocultado en ningún momento su indignación y enfado con la Justicia, y ha querido dejar claro que buscarán la revocación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla.

Un varapalo más

La madre de la joven, por su parte, ha querido insistir en su desesperanza ante el panorama judicial, afirmando que “hace mucho” que dejó de creer en la justicia y que hay “jueces buenos y jueces malos, pero a nosotros nos han tocado todos los malos”. Eva Casanueva ha afirmado que el caso “está plagado de incongruencias, una detrás de otra” y ha instado a la Justicia a que “se ponga las pilas”. “A día de hoy, no sé ni donde está mi hija, ni donde la mataron”, ha admitido con pesar la madre, que además ha acusado al sistema judicial de “defender más al criminal que a la víctima”.

Los padres también han aprovechado para arremeter contra la madre del Cuco, a quien acusan de “entorpecer la investigación,” y han recordado “las irregularidades que cometió durante el proceso” como “el infame paseíllo en silla de ruedas, cambiar el orden testifical o saltarse la orden de alejamiento”. La madre de Marta ha acusado a la madre del Cuco de “reírse de todo el sistema legal” y ha querido insistir en “la mala imagen que da este caso del sistema judicial español”.

Antonio del Castillo ha querido hacer hincapié en que “no se quedarán de brazos cruzados” y que presentarán un recurso ante el Supremo “y ante el Constitucional si hiciera falta”, reafirmándose en que llegarán “donde haya que llegar buscando la justicia en alguna parte”. Ha querido hacer referencia también a “la obstaculización por parte de la madre del Cuco a lo largo de todos estos años” y ha aventurado que, “si no fuese por sus mentiras, está claro que las cosas habrían sido de otra manera”.

Esta nueva sentencia no es más que otro clavo en el ataúd del caso del asesinato de Marta del Castillo, cuya causa principal fue archivada en 2022. La madre confiesa con desesperación que “a su hija se la encontrará alguien de pura casualidad” ya que “la Justicia les ha demostrado que no está por la labor”, elevando su queja por el “mal trato” recibido en los juzgados y afirmando que “el problema ya ni siquiera es Miguel Carcaño, el Cuco ni su madre, el problema lo tenemos con la Justicia”.