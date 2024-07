FACUA advierte de un “fraude masivo” en los precios del aceite de oliva

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha presentado hoy en su sede en Sevilla un informe de seguimiento del precio del aceite de oliva en las 6 cadenas de supermercados del país. El estudio, que analiza una veintena de marcas a la venta en 19 ciudades distintas (y en distintos puntos dentro de las mismas ciudades) revela que existen desigualdades en los precios de un mismo producto dependiendo de dónde nos encontremos, diferencias que llegan a ascender hasta los 4,67 € por litro en algunos productos y puntos del país.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, ha recordado que “estamos ante una práctica comercial ilegal” en base a lo dispuesto por el decreto ley de diciembre de 2022 de defensa de los consumidores, que impide a las empresas aumentar los márgenes empresariales a los productos con un IVA reducido o exentos. Sánchez ha recordado que “el Estado ha renunciado, después de 19 meses de esta medida, a más de 2.000.000.000 de euros en recaudación” a lo que añade que “sin embargo, no ha hecho la inversión suficiente en controlar los mercados para que se cumpla la nueva normativa”.

El informe da algunos datos clave con respecto a los precios en diferentes ciudades, algunos de ellos muy llamativos. Por ejemplo, llama la atención que Sevilla y Linares, más cerca de los centros de producción de aceite, sean las ciudades más caras en varias marcas y distribuidoras, mientras que Ourense y Pontevedra, en Galicia, tengan los precios más bajos. Las diferencias se dan incluso entre puntos de venta dentro de la misma ciudad, “aprovechándose de la zona y el nivel de competencia” para variar más de 1 euro por litro dependiendo del distrito donde se ubique el supermercado.

“Los precios de origen no son excusa”

El informe de FACUA, además de los precios de los supermercados, se ha encargado también de tener en cuenta los precios de origen, con una evolución de carácter interanual en el aceite de oliva virgen extra. En el mismo mes del año pasado, el precio medio de un litro de este producto estaba situado en los 8,41€/l. Doce meses después, esta misma cantidad tiene un precio medio que asciende hasta los 12,96€, un 55% más.

Sin embargo, Sánchez ha señalado los datos de este estudio sobre el precio en origen: el año pasado, el litro de aceite de oliva virgen extra se pagaba a 7,52€/l en origen, mientras que en la semana del 8 al 14 de julio de 2024, los productores cobraron 6,77€/l a pesar de la subida de precios al consumidor. El secretario general de FACUA ha querido lanzar un dardo al ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien llama “el ministro de los supermercados” y acusa de “no querer reconocer la competencia de la cartera para proteger a los agricultores” al tiempo que manifestaba “el apoyo de FACUA a los agricultores, a los que no se les puede agredir aún más”.

En manos de Consumo

Desde FACUA han lamentado “la inacción de las autoridades competentes en esta situación” y ha recordado que, “según el artículo 47 del mismo decreto ley, las comunidades autónomas en su defensa de los derechos del consumidor también tendrán poder sancionador”. Sin embargo, y con este nuevo informe en la mano, FACA planea comunicar la denuncia pertinente ante el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. “Tenemos la confianza en que el ministerio tome medidas inmediatas y reales, como ya hizo con las aerolíneas”.

Rubén Sánchez ha querido subrayar que el ministerio de Consumo “es un microministerio, infradimensionado para las competencias que tiene y las labores de vigilancia del mercado que tendría que hacer”. Sin embargo, y con los datos que proporciona el informe FACUA afirma que la cartera tendrá potestad sancionadora. El secretario general ha querido anticiparse a las posibles excusas de las cadenas a estas prácticas, afirmando que “aunque argumenten que ha sido un error humano o en el etiquetado, las pruebas que hemos reunido no dejan lugar a dudas.” Ha reafirmado su discurso diciendo que no entienden “cómo ninguna de las 18 autoridades competentes ha hecho nada en estos 19 meses” y ha concluido su intervención sentenciando que “lo que no se puede negar es que hoy o compramos todo mucho más caro”.